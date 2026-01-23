Områdeschef
2026-01-23
Rehabiliteringscentrum, Höglandssjukhuset, Eksjö
Värdesätter du en trivsam, utvecklingsinriktad och kreativ arbetsplats? Är du en person med goda ledaregenskaper?
Nu söker vi en ny områdeschef som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla rehabiliteringscentrum.
Rollen som områdeschef
För att tillgodose patienternas behov av god rehabilitering leder du en grupp medarbetare med olika professioner; arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, logopeder, kuratorer, dietister, psykolog och rehabiliteringsassistent. Medarbetarna arbetar i huvudsak med rehabilitering inom medicinsk vård såsom neurologi, geriatrik, lungmedicin, hjärt- kärlsjukdom och njurmedicin. Du har arbetsgivaransvar när det gäller medarbetar-, ekonomi- och arbetsmiljöfrågor. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö med medarbetarnas trivsel, kompetens och utveckling i fokus. Viktigt är att i ett nära ledarskap inspirera, motivera och ge medarbetare förutsättningar att utvecklas både som individer och i grupp.
I uppdraget som områdeschef på rehabiliteringscentrum ingår även att vara processansvarig chef för en till två av våra länsövergripande rehabiliteringsprocesser.
Du blir tillsvidareanställd inom din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som områdeschef. Startdatum sker enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en länsgemensam verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar cirka 300 medarbetare inom 11 områden med tvärprofessionell sammansättning utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Vi söker dig som med driv och engagemang tillsammans med kompetenta medarbetare vill ta dig an rehabiliteringscentrums spännande uppdrag. Du har en akademisk utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har tidigare ledarskaps- och/eller chefserfarenheter.
Vi söker en chef som kan ta vara på medarbetarnas kompetens, skapa ett klimat som tillåter nya idéer och som på alla sätt eftersträvar mångfald. Ditt ledarskap grundar sig i ett tydligt engagemang och ansvar, med patientfokus. Du har en god samarbetsförmåga där du arbetar strategiskt och ser helheten, är strukturerad och bra på att hitta konstruktiva och hållbara lösningar. Vidare är du nytänkande och har god förmåga att få med dig andra. Du visar omtanke och respekt för den enskilde. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Du ingår i rehabiliteringscentrums ledningsgrupp tillsammans med kollegor i ett gott samarbete över länet. I det dagliga arbetet leder du ett område med cirka 28 medarbetare som har sin arbetsplats på Höglandssjukhuset i Eksjö. På Höglandet är ni 3 områdeschefer som samarbetar nära varandra. Du erbjuds en god introduktion med chefsstöd, mentor och en individuell kompetensutvecklingsplan.
Vi vill ge alla våra chefer tillgång till stöd, inspiration, utbildning och utveckling. Därför erbjuder vi ledarutvecklingsprogram, chefsutbildningar och nätverk där du kan utbyta erfarenheter med kollegor inom organisationen, oavsett om du är ny som chef eller om du är rutinerad i rollen.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Charlotte Jansson, tfn 010 242 2505 eller mail charlotte.jansson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 februari 2026. Urval kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan. I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av testverktyg som komplement. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
