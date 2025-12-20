Områdesansvarig Fastighetsskötare

Brf Masthugget / Fastighetsskötarjobb / Göteborg
2025-12-20


Bostadsrättsföreningen Masthugget är Sveriges största bostadsrättsförening. Vi erbjuder bostäder med hög standard och har även omfattande uthyrning av garage och lokaler. Vårt mål är att vara ett av Göteborgs mest attraktiva bostadsområden - med välskötta fastigheter och hög servicenivå.
Under 2026 kommer vår förvaltningsorganisation att bestå av 19 medarbetare med kompetenser inom:
Förvaltning
Administration
Ekonomi
Projektledning
Driftansvar
Områdesansvarig fastighetsskötsel

Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och service är i fokus.

Publiceringsdatum
2025-12-20

Om tjänsten
Vi söker en eller två områdesansvariga fastighetsskötare till vår driftsenhet. Du blir en nyckelperson i arbetet med:
Fastighetsskötsel, drift och underhåll
Ansvar för ett specifikt område inom föreningen
Daglig kontakt med boende och leverantörer

Observera: Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande, särskilt under vintertid vid halkbekämpning och vid förflyttning av sopkärl.
Vi söker dig som
Har goda personliga egenskaper och trivs med att möta människor
Har erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande arbete
Har fastighetsinriktad yrkeskunskap eller utbildning (meriterande)
Innehar B-körkort (krav)
Har god fysik och är bekväm med tyngre arbetsmoment

Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete i ett engagerat team
En arbetsplats med fokus på kvalitet och service

Vi kommer att hantera ansökningar löpande, sista ansökningsdag 2025-12-10.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: ekonomi@brfmasthugget.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Brf Masthugget
Klostergången 13 (visa karta)
413 18  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Masthugget, Brf

Jobbnummer
9658197

