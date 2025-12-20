Områdesansvarig Fastighetsskötare
2025-12-20
Bostadsrättsföreningen Masthugget är Sveriges största bostadsrättsförening. Vi erbjuder bostäder med hög standard och har även omfattande uthyrning av garage och lokaler. Vårt mål är att vara ett av Göteborgs mest attraktiva bostadsområden - med välskötta fastigheter och hög servicenivå.
Under 2026 kommer vår förvaltningsorganisation att bestå av 19 medarbetare med kompetenser inom:
Förvaltning
Administration
Ekonomi
Projektledning
Driftansvar
Områdesansvarig fastighetsskötsel
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och service är i fokus.Publiceringsdatum2025-12-20Om tjänsten
Vi söker en eller två områdesansvariga fastighetsskötare till vår driftsenhet. Du blir en nyckelperson i arbetet med:
Fastighetsskötsel, drift och underhåll
Ansvar för ett specifikt område inom föreningen
Daglig kontakt med boende och leverantörer
Observera: Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande, särskilt under vintertid vid halkbekämpning och vid förflyttning av sopkärl.
Vi söker dig som
Har goda personliga egenskaper och trivs med att möta människor
Har erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande arbete
Har fastighetsinriktad yrkeskunskap eller utbildning (meriterande)
Innehar B-körkort (krav)
Har god fysik och är bekväm med tyngre arbetsmoment
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete i ett engagerat team
En arbetsplats med fokus på kvalitet och service
Vi kommer att hantera ansökningar löpande, sista ansökningsdag 2025-12-10.
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: ekonomi@brfmasthugget.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brf Masthugget
