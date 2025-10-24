Ombyggnadschef | Bostadsbolaget | Göteborg
Brinner du för att leda ombyggnadsprojekt som inte bara förnyar fastigheter utan också förbättrar människors vardag? Nu söker vi en erfaren och engagerad ombyggnadschef som vill ta vår ombyggnadsverksamhet till nästa nivå.
Om rollen
Som ombyggnadschef har du det övergripande ansvaret för hela Bostadsbolagets ombyggnadsportfölj. Du leder ett team på tio kompetenta medarbetare och tillsammans driver ni projekt som utvecklar och moderniserar våra fastigheter, alltid med hållbarhet, kvalitet och hyresgästerna i fokus.
Du ansvarar för hela processen, från strategisk planering till genomförande och uppföljning. I ditt uppdrag ingår att säkerställa affärsmässighet i alla projekt, hantera ekonomi, rapportering och prognoser, samt att ta fram investeringsunderlag och kalkyler enligt koncernens krav. Du arbetar också aktivt med att utveckla och effektivisera processerna inom enheten, i nära samarbete med både interna och externa samarbetspartners.
Tjänsten utgår från vårt kontor i centrala Göteborg, men ditt arbete tar dig till projekt i stadens alla stadsdelar. Du rapporterar till fastighetsutvecklingschefen.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, engagerad och inspirerande ledare som är van vid att driva ombyggnadsprojekt från start till mål. Du har erfarenhet av att hantera budget, tidsplaner och resurser samt en förmåga att prioritera och strukturera arbetet på ett affärsmässigt sätt.
Som chef skapar du engagemang och delaktighet i teamet. Du leder med tydlighet, lyhördhet och prestigelöshet, och du coachar dina medarbetare mot gemensamma mål genom dialog, kompetensutveckling och tillit.
Du har en högskoleutbildning som ingenjör inom bygg eller fastighet alt. annan relevant utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har en bakgrund inom bygg- och fastighetsbranschen och har goda kunskaper inom entreprenadjuridik, fastighetsekonomi och byggproduktion. Har du erfarenhet av projektledningssystemet Antura är det ett plus.
Vad vi erbjuder
Hos Bostadsbolaget får du ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad. Genom att skapa trygga, trivsamma och hållbara boendemiljöer bidrar du till ett levande Göteborg där människor vill bo, leva och växa.
Vi erbjuder en arbetsplats där delaktighet, öppenhet och inflytande är självklara delar av vardagen. Här får du möjlighet att påverka din arbetssituation och utvecklas både som ledare och individ. Vi värnar om ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete och fritid, hälsofrämjande insatser och en kultur där vi gläds åt att nå resultat tillsammans.
Hos oss är du viktig - för våra hyresgäster, för dina kollegor och för hela Göteborg.
Om arbetsplatsen
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.
Sök tjänsten idag!
I den här rekryteringen samarbetar Bostadsbolaget med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 9 november.
