Office Manager på deltid till internationell koncern

Är du en strukturerad och självgående person som gillar att ha koll på detaljer och få saker att hända? För kunds räkning söker vi en Office Manager till ett industribolag med internationell verksamhet - en roll där du får stort ansvar och möjlighet att bidra till en välfungerande och professionell kontorsmiljö.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som Office Manager får du en bred och varierad vardag med fokus på att skapa struktur och service i det dagliga arbetet. Du är en viktig länk i organisationen och har kontakt med både interna och externa parter.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Säkerställa att kontoret är välfungerande och trivsamt
* Hantera leveranser, inköp och kontakt med leverantörer ¨
* Administrativ support mot koncernledning
* Koordinera resor och visumhantering
* Assistera vid notarieärenden
* Förberedelser inför lednings- och styrelsemöten (lunch, fika, mötesrum)
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har hög integritet och trivs med att arbeta självständigt. Du är orädd, har god analytisk förmåga och är van vid att driva projekt och förbättringsinitiativ. Du har ett öga för detaljer och gillar att skapa ordning och struktur.
Vi ser att du har minst ett par års erfarenhet i en liknande roll. Du kommer arbeta i en internationell kontext, varför det är av vikt att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Vi Erbjuder
Det här är ett deltidsuppdrag på cirka 75% under 6 månader, med mycket goda möjligheter till överrekrytering. Tjänsten är placerad i centrala Stockholm.
Du får möjlighet att arbeta tillsammans med mycket kompetenta kollegor inom en stabil och trygg koncern. Du kommer arbeta nära koncernledningen och får möjlighet att påverka och forma din roll.
Urval och intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna ansvarig konsultchef Evelina Thimper evelina.thimper@jurek.se
eller Hedda Grenlöv hedda.grenlov@jurek.se
