Ödeshögs kommun söker undersköterskor
2025-09-26
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror, vår sjukfrånvaro ligger under rikssnittet och är lägst i länet. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Varmt välkommen till oss!
Om din arbetsplats Särskilt boende:
Inom Vård- och omsorg arbetar vi med en värdegrund som innebär gott bemötande med respekt, hänsyn och lyhördhet för den enskildes behov. Vi har ett flexibelt arbetssätt och uppmuntrar den boende till självbestämmande. Vi vill att den enskilde känner sig bekräftad och uppleva delaktighet, meningsfullhet och sammanhang i tillvaron.
I Ödeshögs kommun arbetar vi aktivt med E-hälsa och använder oss av IT-stöd för att förenkla och kvalitetssäkra i våra verksamheter.
För annonsen utlyses 2 tillsvidaretjänster på 82 respektive 100%. Tjänsten på 82% är med hemavdelning Rosengården som är en säboavdelning och tjänsten på 100% är på Lysingsgården och är en demensavdelning. På både avdelningarna arbetar cirka 12- 15 medarbetare.
Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
På Solgårdens äldrecentra finns det flera enheter. Särskilt boende för äldre och med inriktning demens samt korttidsboende. Som anställd inom Vård och Omsorg har du en hemavdelning men arbetar på flera enheter efter behov. Vi arbetar med genomförandeplaner och vårdplaner samt kontaktmannaskap. Som kontaktman ansvarar du för att upprätta och följa upp genomförandeplaner utifrån den boendes behov. Stöd till anhöriga ingår också i kontaktmannens ansvar.
I arbetsuppgifterna ingår att ge vård, omsorg och service till de boende. Det innefattar även vardagssysslor såsom städ, tvätt, kök och sociala aktiviteter. Du förväntas kunna utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion/ordination och delegering av legitimerad personal t.ex. specifik rehabilitering, palliativ vård, läkemedelshantering, sårvård, sondmatning etc. Du ansvarar för att dokumentera ditt arbete och de uppgifter du utför för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi använder oss av planeringsverktyg i verksamheten.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning med skyddad yrkestitel är ett krav.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, har ett gott bemötande, lyhörd, flexibel och tålmodig. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt och "ser vad som behöver göras". Du ska ha intresse av att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Erfarenhet av rehabilitering, demensvård och/eller andra specialiteter samt intresse och erfarenhet av teknik/IT-stöd i vården är meriterande. B-körkort är meriterande.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 251010.
Vi vill att du i din ansökan bifogar kopior på skyddad yrkestitel, undersköterska alternativt gymnasiebetyg och andra intyg som styrker dina meriter i CV.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Sandra Hård enligt kontaktuppgifterna ovan.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras.
