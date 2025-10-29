Ödeshögs kommun söker musiklärare
2025-10-29
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad lärare till åk 4-5 med undervisning i musik från och med januari VT 26. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och dokumentera undervisningen och vara del i ett arbetslag.
Musikundervisningen utgör 27% av tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik. Du som söker skall vara legitimerad lärare och ha utfärdad lärarlegitimation.
Som person är det viktigt att du tillför entusiasm och energi till kollegor och elever och vågar föra fram nya idéer som utvecklar hela verksamheten. I verksamheten ser vi det som självklart att arbeta och utvecklas tillsammans för att eleverna ska få bästa möjliga utbildning, och kollegialt lärande är därför viktigt för oss. Du är positiv och har lätt för att skapa goda relationer till både elever, kollegor och föräldrar.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsform: Ferietjänst men provanställning kan komma att tillämpas.
Lön: Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Till din ansökan vill vi också att du bifogar examensbevis från högskola/universitet som styrker dina meriter i CV.
Rekrytering sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du rektor Linda Buzzelli Sundström enligt angivna kontaktuppgifter.
