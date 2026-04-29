Oboe- och blockflöjtslärare
2026-04-29
Oboe- och blockflöjtslärare till privat musikskola
Vår privata musikskola i Lund med ca 600 elever drivs av professionella musiker och kreativa pedagoger. Här finns höga ambitioner att ge eleverna en riktig musikutbildning. Vårt lärarteam arbetar med tydliga planer för att kunna guida varje elev till självständigt musicerande från allra första början. Redan i nybörjarundervisning öppnas dörrarna för all utveckling. Vi undervisar ett brett utbud av individuella ämnen, musikteori, ensemble, kortkurser och vi ger tillfälliga workshops. Som lärare hos oss, även om det gäller en förhållandevis liten tjänst, vill vi att att du planerar utifrån en gemensam struktur, samarbetar och bidrar med egna initiativ.
Vi undervisar elever med Lunds och Staffanstorps musikcheck samt privata elever i alla åldrar. Vårt profil är klassisk och internationell - en modern undervisning som vilar på trygga kunskaper.
Skolan kombinerar det bästa av två världar. Här får eleverna både möjlighet att välja den starkt subventionerade undervisningen med musikcheck eller privata lektioner med upp till 60 minuters lektionstid. För den privata delen av skolan gäller inte heller begränsningen till Lunds resp Staffanstorps kommun utan vi tar emot elever från hela Skåne.
Vi söker nu en oboe- och blockflöjtslärare eftersom vår befintliga lärare har planer att pensionera sig. Det gäller en liten klass elever från vår linje med kontinuerliga kurser för barn och ungdomar. Vuxna med klippkort kan tillkomma. Det är engagerade och ambitiösa elever på en skola med alla verktyg att utveckla dem på bästa sätt.
Vi söker dig som har utbildning från musikhögskola eller liknande meriter från en klassisk musikutbildning. Du har kommit en bit på vägen i din karriär och har en plan för hur du vill lägga upp din livsportfölj.
Din främsta inriktning är klassiskt/allround. Du är van att planera ditt arbete, både på kort sikt och med längre perspektiv och du kan lägga upp individuella utvecklingsplaner. Du gillar att inspirera eleverna till kammarmusik och ensemblespel, gärna med en av våra många elevkonserter som mål.
Vår ambition är att lyfta såväl oboen som blockflöjten som attraktiva instrument för alla åldrar. Har du egna idéer så är de mer än välkomna. För att sänka tröskeln tillhandahåller vi tre oboer som nybörjare får hyra en termin.
Språk: LIMUS är en internationell musikskola. Vårt vardagsspråk är svenska som du behöver kunna tala och förstå flytande. Är du ny i Sverige så behöver du ha minst ett Svenska B1 - prov eller likvärdiga kunskaper. Utöver svenska är det en fördel om du kan undervisa på engelska. Du kommer arbeta i ett kreativt team med ytterst kompetenta lärare där du både får utrymme för dina egna idéer och möter en väl strukturerad arbetsplats.
Vi hjälper dig med schemaläggningen och finns alltid till hands. Som nyanställd får du en mentor som hjälper dig att komma in i alla rutiner. Du undervisar i våra egna undervisningsrum i Lund med mycket god utrustning.
Många av våra lärare är aktiva frilansmusiker vilket vi ser som en tillgång. Vi erbjuder en viss flexibilitet, men ser gärna att schemat av undervisningsveckor som gäller alla elever följs (14 undervisningsveckor per termin). Vår ekonomi är begränsad men trygg. Du anställs med timarvode och garanti på en viss undervisningsvolym. Vi erbjuder våra anställda individuell tjänstepension och individuell lönesättning. Arbeten utanför undervisningen, tex elevkonserter och projekt arvoderas extra.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: info@lundsmusiksalong.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "O1-2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Limus Musikskola AB
223 54 LUND
Skolledare
Gabriele Katthän info@lundsmusiksalong.se 0730637938
