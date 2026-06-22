Objektspecialist
Region Kronoberg, Regionstab / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-06-22
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Vi som arbetar inom Informationsteknik har i uppdrag att skapa förutsättningar och ansvara för att IT-stöd aktivt möjliggör och stödjer regionens verksamhetsutveckling på strategisk, taktisk och operativ nivå. Samtidigt säkerställer vi en ändamålsenlig, kostnadseffektiv, säker och robust regionövergripande IT-försörjning.
Vårt meningsfulla uppdrag tas på stort allvar och arbetet utförs med stolthet och trygghet i nära samverkan med verksamheterna. Vi arbetar strukturerat med en framåtriktad anda som fokuserar på det som skapar värde. I varje situation strävar vi efter att vara den självklara partnern till Region Kronobergs verksamheter.
Inom Informationsteknik är vi i dag cirka 130 medarbetare med olika yrkesbakgrund fördelade på 9 olika avdelningar, som sitter i gemensamma lokaler på Sigfridsområdet i Växjö.
Som objektspecialist tillhör du avdelningen IT lednings- och verksamhetsstöd. På avdelningen är vi 20 medarbetare som bland annat arbetar med objektledning, teknisk objektledning och som objektspecialister. Avdelningen har även i uppdrag att, i nära samverkan med ledningen, stödja och säkerställa att Informationstekniks verksamhet kan bedrivas effektivt och i enlighet med gällande verksamhetsidé. Att främja en resurseffektiv och värdeskapande IT-försörjning i regionen ingår i uppdraget.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu en objektspecialist till teamen som arbetar med utveckling av de verksamhetsnära IT-stöden inom objekten Digital arbetsplats och Leverans- & Tjänstestöd.
Som objektspecialist är du med och aktivt driver utvecklingen av ändamålsenliga IT-stöd, från behov till leverans. Tillsammans med övriga objektspecialister och under ledning av objektledaren, är du med och utformar och förverkligar utvecklingsplanen för IT-stöden i objekten. Tyngdpunkten i arbetet som objektspecialist är framåtriktad med utveckling i fokus, men i rollen förväntas du även att vara delaktig i det proaktiva vidmakthållandet. För att uppnå att rätt värde skapas sker arbetet i nära samverkan med verksamheten men rollen är även en viktig länk mellan verksamhet och teknik där verksamhetsnytta är i fokus. Vi behöver engagerade och flexibla medarbetare som vill ta ett stort eget ansvar och driva utvecklingen framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att jobba tillsammans med andra och som anser att en av dina viktigaste uppgifter är att förstå användare och kunna omsätta deras behov till värdeskapande lösningar.
Du har för tjänsten relevant dokumenterad utbildning eller motsvarande erfarenhet, som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du har en grundförståelse för IT och dess roll i en större organisation. Meriterande är om du har yrkeserfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och digitalisering.
För att lyckas i rollen ser vi att du är nyfiken, självgående, strukturerad och noggrann. Du är flexibel och lyhörd inför omgivningens behov samt har lätt för att samarbeta. Genom att vara tydlig och kommunikativ är du bra på att stödja andras lärande. Du behöver trivas med att arbeta i en föränderlig och komplex organisation.
Flytande svenska i tal och skrift är en viktig förutsättning för denna roll.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi gör löpande urval och intervjuer under ansökningsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 396/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065), http://bit.ly/4i8uStS
Region Kronoberg (visa karta
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351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionstab Kontakt
HR-konsult
Åsa Iburg asa.iburg@kronoberg.se 0470 - 58 85 24 Jobbnummer
9971813