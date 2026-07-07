Nyutexaminerad Eldesigner- arbeta med framtidens fordon
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2026-07-07
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Nyutexaminerad Eldesigner– arbeta med framtidens fordon
Är du nyutexaminerad ingenjör med ett intresse för elkonstruktion och framtidens fordon? Vill du arbeta i en högteknologisk miljö där du får utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och vara med och skapa innovativa lösningar inom både traditionella drivlinor och elektrifiering?
Nu söker vi en eldesigner till vår kunds avdelning för specialfordonsutveckling i Södertälje.
Sök redan idag!
Om rollen
Som eldesigner blir du en del av utvecklingen av kundanpassade specialfordon. Du arbetar med design och anpassning av elsystem för olika projekt – från mindre modifieringar till större utvecklingsinitiativ.
Rollen erbjuder en bred teknisk plattform där du får kombinera konstruktion, problemlösning och samarbete med flera delar av organisationen. Du kommer bland annat att arbeta med både låg- och högspänningssystem samt ha ett nära samarbete med mekanik-, system- och produktutvecklingsteam.
I rollen kommer du bland annat att:
Designa och utveckla elsystem med fokus på kablage och elektriska gränssnitt
Arbeta med komponenter såsom styrenheter, sensorer, reläer och elmaskiner
Utreda och anpassa befintliga lösningar utifrån kund- och projektkrav
Genomföra analyser och säkerställa att förändringar fungerar i den övergripande fordonslösningen
Samarbeta med tvärfunktionella team, särskilt inom mekanik och produktutveckling
Arbeta i verktyg som CATIA och elschemaprogram för konstruktion och dokumentation
För att lyckas i rollen tror vi att du är...
• en nyfiken och engagerad person som vill lära dig mer om elkonstruktion och fordonsutveckling. Du tar ansvar för dina uppgifter, vågar ställa frågor och har ett driv att hitta lösningar på tekniska utmaningar. Eftersom arbetet sker i nära samarbete med flera olika funktioner behöver du vara kommunikativ och uppskatta att arbeta tillsammans med andra. Vi tror även att du är strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att planera och prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik, mekatronik, farkostteknik eller liknande
Har ett genuint intresse för elkonstruktion, fordonsteknik och elektrifiering
Talar engelska och svenska obehindrat
Det är meriterande om du har
Genomfört examensarbete inom elkonstruktion, fordonsteknik eller elektrifiering
Erfarenhet av CATIA eller liknande CAD-verktyg
Kunskap inom elschemaprogram, exempelvis Capital eller Saber
B-körkort
Ett praktiskt intresse för fordon eller teknik
Om kundföretaget
Vår kund är världsledande inom utveckling av lastbilar och bussar.
Tillsammans med deras partner och kunder driver de på omställningen mot ett hållbart transportsystem och skapar en värld av mobilitet som är bättre för både företagen, samhället och miljön. Vår kund står för en marknadsandel för lastbilar på 45,3% och är placerade i Södertälje. Uppdraget innebär således att du får in en fot hos en aktör i en bransch med mycket att erbjuda.
Om teamet
Du blir en del av ett team med cirka 16 personer med bred kompetens inom elkonstruktion. Teamet präglas av samarbete, kunskapsdelning och en god mix av erfarenheter och bakgrunder. Här arbetar generalister som tillsammans täcker hela utvecklingskedjan.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden.
Övrigt
Process: Intervju via Framtiden –> Referenstagning –> Intervju hos kund –> Bakgrundskontroll –> Beslut
Placeringsort: Södertälje
Arbetstider: kontorstider, på plats
Omfattning: heltid
OBS! Urval börjar i augusti!
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52782_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
151 32 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9994991