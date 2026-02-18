Nyfiken på industri?

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vimmerby
2026-02-18


Eterni söker personer som är intresserade av industrijobb.

Publiceringsdatum
2026-02-18

Arbetsuppgifter
Eterni söker dig som är nyfiken på att testa på industrin. Meriterande är att du arbetat/utbildat dig inom industrin givetvis, men det är inget krav. Det kan vara arbete inom exempelvis metall, trä, plast.
Allra oftast innebär jobbet skiftande arbetstider. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara montering, snickeri, operatörsarbete, svetsning, elteknikt arbete, logistik/truckkörning..

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

På Eterni letar vi efter dig som vill jobba praktiskt med kroppen och är intresserad av tillverkningsindustrin. Vi söker dig med god arbetsmoral och en positiv inställning till lärande. Viktigt att du förstår vikten av utför arbete med kvalitet och noggranhet samt att hålla tider och deadlines. Om detta låter som något för dig, ta chansen och sök.

Vi ser gärna att du har erfarenhet inom industrin och kan arbeta skift.

Du ska inneha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Stort plus är truckkort och gärna också truckvana

OM TJÄNSTEN

Tjänsten som titel är konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.

ÖVRIG INFORMATION

Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Plats: Västerviksområdet

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
593 33  VÄSTERVIK

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Linda Malmros
linda.malmros@eterni.se

Jobbnummer
9748933

