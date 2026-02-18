Nyfiken på industri?
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vimmerby
2026-02-18
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige
, Hultsfred
, Kinda
, Västervik
, Eksjö
eller i hela Sverige
Eterni söker personer som är intresserade av industrijobb. Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Eterni söker dig som är nyfiken på att testa på industrin. Meriterande är att du arbetat/utbildat dig inom industrin givetvis, men det är inget krav. Det kan vara arbete inom exempelvis metall, trä, plast.
Allra oftast innebär jobbet skiftande arbetstider. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara montering, snickeri, operatörsarbete, svetsning, elteknikt arbete, logistik/truckkörning..
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
På Eterni letar vi efter dig som vill jobba praktiskt med kroppen och är intresserad av tillverkningsindustrin. Vi söker dig med god arbetsmoral och en positiv inställning till lärande. Viktigt att du förstår vikten av utför arbete med kvalitet och noggranhet samt att hålla tider och deadlines. Om detta låter som något för dig, ta chansen och sök.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom industrin och kan arbeta skift.
Du ska inneha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Stort plus är truckkort och gärna också truckvana
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som titel är konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Plats: Västerviksområdet
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
593 33 VÄSTERVIK Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Linda Malmros linda.malmros@eterni.se Jobbnummer
9748933