Nyexad Embeddedutvecklare!
Nu söker vi dig som är i starten av din karriär och vill bli en del av ett team inom fordonsindustrin, detta med fokus på utveckling i Rust. Här får du möjlighet att arbeta i ett utvecklade team i komplexa miljöer. Vi söker dig som har några års erfarenhet alt. tar examen nu till sommaren 2026!
OM TJÄNSTEN:
Den här rollen innebär att du får arbeta genom hela utvecklingskedjan för inbyggda system, från tidiga idé- och konceptfaser till arkitektur, design, implementation. Du blir delaktig i att analysera krav, ta fram tekniska lösningar och omsätta dem i robust och effektiv kod anpassad för resursbegränsade miljöer.
Arbetet omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga system, där kvalitet, prestanda och säkerhet står i centrum. Du kommer att arbeta nära tvärfunktionella team för att säkerställa att mjukvaran integreras med hårdvara och uppfyller krav på tillförlitlighet och funktionalitet. Målet är att utveckla innovativa, hållbara och framtidssäkra mjukvarulösningar som driver nästa generations produkter framåt.
Mer specfikt kommer du att:
Utveckla programvara.
Delta i designen av systemarkitekturen.
Bryta ner och analysera krav.
Ansvara för vår CI/CD-infrastruktur.
Hantera och förbättra releaseprocessen.
Genomföra avancerade tekniska R&D-utredningar.
Stödja olika arbetsgrupper och intressenter.
Testa, felsöka och identifiera orsaker till problem.
VI SÖKER DIG SOM:
Vi tar inte emot ansökningar från yrkeshögskola då kunden har krav på högskole- eller universitetsutbildning (BSc/MSc).
Har en kandidat/civilingenjörsexamen inom datavetenskap, teknisk fysik, elektroteknik eller liknande.
Har goda kunskaper i C/C++.
Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska då detta används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har kunskaper i Rust och Linux-miljö.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vår kund söker en engagerad och kommunikativ individ med ett strukturerat arbetssätt. Du är handlingskraftig, tar ansvar, driver projekt framåt och trivs i team där samarbete är centralt. Ett analytiskt och problemlösande tänkesätt, noggrannhet och initiativförmåga är viktiga kvaliteter, liksom förmågan att samarbeta med olika intressenter. Du får möjlighet att arbeta tillsammans med seniora experter inom embedded-utveckling och Rust, vilket ger dig en raketstart i arbetslivet!
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående/Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Kontaktuppgifter: Tuva Sandberg
Lön: Fast månadslön
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Friday Kontakt
Recruiter
Tuva Sandberg tuva.sandberg@friday.se 0735-18 94 50
9931880