Nyckelroll inom personal & drift
Kock. In AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-01-21
Vi söker nu dig som älskar människor, tempo och ansvar och som vill ta en nyckelroll i ett bolag i stark tillväxt.
Detta är inte en traditionell rekryterarroll. Rollen passar dig som vill arbeta nära både medarbetare och kunder, bygga scheman, säkra leverans och vara en synlig del av verksamheten både på kontoret och ute på fältet.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att:
Bygga och planera scheman med hög kvalitet
Rekrytera och matcha rätt personer till rätt uppdrag
Ha löpande kontakt med medarbetare följa upp, ringa och skapa relationer
Säkerställa leverans hos kund och vid behov själv vara på plats
Arbeta i högt tempo under högsäsong och använda lågsäsong till utveckling
Vara flexibel i arbetstider, inklusive arbete varannan helg samt jour vid behov
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid, 100 %
Arbetstid: Schema som planeras och fastställs av närmaste chef
Helgarbete: Varannan helg
Lön: Enligt avtal
Vi tror att du:
Trivs bland olika människor och har lätt för att skapa förtroende
Gillar att ringa, prata och bygga relationer
Har ett högt tempo men kompromissar inte med kvalitet
Är ansvarstagande, prestigelös och lösningsorienterad
Vill arbeta hårt och utvecklas i ett bolag som vill framåt
Vi erbjuder
En viktig roll i ett bolag med mycket på gång
Möjlighet till utveckling och karriär
Ett team som brinner för kvalitet, människor och leverans
Vi vill vara bäst på det vi gör och nu söker vi dig som vill vara med på resan.
Vilka är vi
Vi är Kockin ett etablerat bolag med 16 års erfarenhet inom restaurang, hotell, butik och städ. Utöver bemanning arbetar vi även med att driva hela verksamheter, både stora och små.
Vi har ett starkt köksintresse och brinner för mat, service och gedigen kunskap inom vår bransch. För oss är kvalitet, engagemang och närvaro avgörande, och vi samarbetar alltid med de bästa aktörerna.
Vi värnar om våra medarbetare och arbetar aktivt för att erbjuda bra löner och inspirerande uppdrag, där människor trivs och utvecklas. Kockin arbetar i hela Sverige och drivs av passion för vårt arbete varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: pierre@kockin.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kock. In AB
Hagaesplanaden 70
För detta jobb krävs körkort.
Kock.In
