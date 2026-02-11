Nu söker vi servitör/servitris extra vid behov
Restaurang Westman's AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Westman's AB i Stockholm
Vi söker en serviceinriktad servitör/servitris!
Älskar du att ge gäster en förstklassig upplevelse? Brinner du för service och har en positiv attityd? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Vi på Restaurang Westman söker en engagerad och glad servitör/servitris till vårt team. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö där kvalitet och gästupplevelse står i fokus.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Servering av mat och dryck
* Säkerställa att gästerna har en fantastisk upplevelse
* Bidra till en härlig atmosfär i restaurangen
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av servering (meriterande men inget krav)
* Är serviceinriktad och har ett gott bemötande
* Kan arbeta i högt tempo och är stresstålig
* Trivs med att jobba i team och har en positiv inställning
Vi erbjuder:
* Ett härligt team och en trevlig arbetsplats
* Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
* Flexibla arbetstider
Är du den vi letar efter? Skicka din ansökan till oss eller kom förbi restaurangen och presentera dig!
Vi ser fram emot att höra från dig!ansokan@westmanska.se
Maila ditt CV till ansokan@westmanska.se
Kontaktperson: Robert de Lima
Referens: RWServis2026
Varmt välkommen till oss på Restaurang Westman på Wallingatan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: robert@westmanska.se Arbetsgivare Restaurang Westman's AB
(org.nr 559024-9727)
Wallingatan 2 (visa karta
)
111 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Westman Jobbnummer
9737803