Nu söker vi servicetekniker.
Jörgen Alfelt Truck AB / Maskinreparatörsjobb / Kävlinge Visa alla maskinreparatörsjobb i Kävlinge
2026-02-24
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jörgen Alfelt Truck AB i Kävlinge
Om jobbet:
Nu söker vi en erfaren servicetekniker på truckar för att förstärka vårt serviceteam.
JA TRUCK AB är en privat maskinleverantör som är verksam i Skåne, Halland och Småland. Vi arbetar med försäljning och service av truckar. Våra huvudleverantörer är Yale. Vi brinner för det vi arbetar med och behöver nu stärka vårt team ytterligare.
Beskrivning av tjänsten
Våra kunder består av små och stora företag. Som auktoriserad verkstad utför vi allt från mindre reparationer, löpande underhåll och stora renoveringar ute hos våra kunder. Du är delaktig i hela processen från kundkontakt, felsökning, reparation och registrering av arbetet. Arbetet sker både i vår verkstad samt i fält.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för teknik och maskiner. Du har fordonstekniskutbildning eller liknande. Du behärskar svenska flytande samt kan läsa och förstå arbetsbeskrivningar på engelska och svenska. B-körkort är ett krav.
Som person är du positiv, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du ska kunna jobba självständigt men även tillsammans med andra. Du är inte rädd för att fråga om hjälp när det behövs. Du är noggrann och ansvarstagande.
För mer information om tjänsten kontakta info@ja-truck.com
Vi tillämpar fortlöpande rekrytering så vänta inte för länge med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
mail
E-post: info@ja-truck.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jörgen Alfelt Truck AB
(org.nr 556550-2282) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ja Truck AB Kontakt
Jörgen Alfelt jorgen@ja-truck.com 070-5761199 Jobbnummer
9761646