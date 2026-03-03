Nu söker vi fler professionella fönsterputsare
Är du en professionell fönsterputsare och redo att utvecklas till nya höjder? Har du hört talas om Rope Access?
CGS Nordic AB är baserat i Göteborg och är ett av Sveriges mest expansiva företag inom Rope Access (repteknik för arbete på höjd) med spetskompetens inom:
Höghöjdsarbeten/Reparbeten
Fönsterputs och fasadtvätt på höjd
Hantverkstjänster på höjd
Installation av åtkomst- och fallskyddssystem
Nu letar vi efter fler professionella fönsterputsare som är redo att ta nästa steg in i rope access branschen.
Vi söker dig:
Har flera års erfarenhet av professionell fönsterputsning
Trivs med att arbeta på höjd och är inte höjdrädd
Har en bra attityd, serviceinriktad och ansvarstagande
Är praktiskt lagd och händig
B-körkort
Flytande svenska tal och skrift
Meriterande:
SPRAT-, IRATA- eller annan Rope Access-certifiering
Erfarenhet inom hantverkstjänster (t.ex. målning, snickeri, plåt, montage)
Sök idag till jobb@cgsnordic.se
. Lycka till! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
En komplett ansökan består av ett uppdaterat CV och personligt brev.
