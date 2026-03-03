Nu söker vi fler professionella fönsterputsare

CGS Nordic AB / Servicepersonaljobb / Partille
2026-03-03


Är du en professionell fönsterputsare och redo att utvecklas till nya höjder? Har du hört talas om Rope Access?
CGS Nordic AB är baserat i Göteborg och är ett av Sveriges mest expansiva företag inom Rope Access (repteknik för arbete på höjd) med spetskompetens inom:
Höghöjdsarbeten/Reparbeten
Fönsterputs och fasadtvätt på höjd
Hantverkstjänster på höjd
Installation av åtkomst- och fallskyddssystem

Nu letar vi efter fler professionella fönsterputsare som är redo att ta nästa steg in i rope access branschen.
Vi söker dig:
Har flera års erfarenhet av professionell fönsterputsning
Trivs med att arbeta på höjd och är inte höjdrädd
Har en bra attityd, serviceinriktad och ansvarstagande
Är praktiskt lagd och händig

Kvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska tal och skrift

Meriterande:
SPRAT-, IRATA- eller annan Rope Access-certifiering
Erfarenhet inom hantverkstjänster (t.ex. målning, snickeri, plåt, montage)

Sök idag till jobb@cgsnordic.se. Lycka till!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
En komplett ansökan består av ett uppdaterat CV och personligt brev.
E-post: jobb@cgsnordic.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Fönsterputsare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CGS Nordic AB (org.nr 559090-2762), https://www.cgsnordic.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9775460

