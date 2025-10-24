NPI-montör Elektronik & Automation
2025-10-24
Vill du vara med och forma framtidens elektroniklösningar? DeltaNordic söker nu engagerade och tekniskt nyfikna NPI-montörer som vill arbeta i gränslandet mellan utveckling och produktion.
Om rollen
Som NPI-montör arbetar du med att ta fram och bygga prototyper, granska tekniska underlag och skapa tydliga instruktioner inför övergången till serieproduktion. Du blir en nyckelperson i att säkerställa att nya produkter är monteringsvänliga och produktionsklara.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Montering av prototyper enligt kundspecifikationer inom elektronik och automation.
Teknisk granskning av kundunderlag: ritningar.
Identifiera avvikelser eller oklarheter i underlag samt föreslå förbättringar.
Samarbete med utvecklings- och produktionsteam.
Dokumentation av monteringsprocessen samt framtagning av arbetsinstruktioner, checklistor och processbeskrivningar.
Medverkan i förbättringsarbete kring produktionsflöden.
Kompetenser och erfarenheter
Utbildning inom Automation eller Installation, alternativ likvärdig erfarenhet inom området.
Erfarenhet av montering inom elektronik eller automation.
God förståelse för el- och kopplingsscheman samt teknisk dokumentation.
Erfarenhet av prototypbygge i en miljö med snabba förändringar.
Självständig och strukturerad med god samarbetsförmåga.
Vana att arbeta i affärssystem, gärna i Monitor G5.
Lösningsorienterad och noggrann.
Kommunikativ och prestigelös - bekväm med att lyfta förbättringsförslag.
Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter i en utvecklingsfas.
Teknisk nyfikenhet och vilja att förstå helheten bakom en produkt.
Vi erbjuder dig
Ett varierande och utvecklande arbete i ett kompetent team
Möjlighet att påverka och förbättra våra arbetsmetoder
En arbetsmiljö där innovation, ansvar och laganda står i centrum
Kollektivavtal, trygg anställning och goda förmåner
Om DeltaNordic
DeltaNordic är en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av kundanpassade elektriska system, med fokus på kvalitet, innovation och långsiktiga partnerskap. Hos oss får du arbeta i en teknikintensiv miljö där samarbete, förbättringsarbete och kundnytta står i centrum. DeltaNordic finns i Örnsköldsvik, Kungsängen och Nanjing (Kina), och levererar högkvalitativa produkter till kunder inom flera branscher.
Ansökan
Vid frågor gällande tjänsten kontakta Pierre Olsson, pierre.olsson@deltanordicgroup.se
, och vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Kristina Åhs på kristina.ahs@deltanordicgroup.se
Välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag är 23 november 2025, men urval sker löpande. Så ansöker du
