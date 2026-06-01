Sommarjobb: Tränare i Kung Fu till sommarläger
2026-06-01
Stockholm Sport Academy söker nu en tränare/instruktör i Kung Fu som vill jobba under sommaren på Multisport läger. Vi är ett trevligt tränarteam som arbetar med barn och ungdomsträning.
På multisport läger kör vi 12 sporter under en vecka vilket ger barn och ungdomar möjlighet att testa många olika och roliga sporter. Du kommer undervisa barnen i Kung Fu.
Det är dagsläger som körs måndag-torsdag på Gymnastik- och Idrottshögskolan på Östermalm. Träningen bedrivs i idrottshallar och utomhus. Vi har läger veckorna 25, 26, 27, 32 & 33 och vi ser gärna att du kan och vill arbeta alla fem veckorna.
Då vi även kommer starta upp träning i Kung Fu efter sommaren så ser vi gärna att du vill fortsätta arbeta med oss under hösten.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av Kung Fu och som brinner för att undervisa. Det är inget krav på att du tidigare undervisat i sporten, men det är meriterande.
Du är ansvarstagande, stresstålig och driven.
Du kan arbeta både individuellt och i team.
Vi erbjuder:
Ett roligt och lärorikt sommarjobb
Utbildning (ledarskap, HLR)
Ledarskapsmerit till CV.
Trevliga kollegor med stor gemenskap.
Personlig utveckling.
Möjligheter att fortsätta jobba som tränare under hösten

Publiceringsdatum: 2026-06-01
Stockholm Sport Academy är Stockholms största sportskola. Vi erbjuder träning inom tennis, parkour, multisport, friidrott, akrobatik och fotboll till barn, ungdomar och vuxna. Utöver terminsträning erbjuder vi även lägerverksamhet på lov och ledighet vilket ger dig som tränare möjlighet att jobba när det passar dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Stockholm Sport Academy AB
https://stockholmsportacademy.se/
9938973