BAE Systems Bofors söker en Procurement Director
AxÖ Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-06-01
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Karlskoga
, Lekeberg
, Degerfors
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
I Karlskoga finns en koncentration av kompetens som är svår att hitta någon annanstans. Här har försvarsindustrin vuxit fram under decennier, format av ingenjörskunnande, innovation och ett gemensamt fokus på att lösa komplexa tekniska utmaningar. I denna miljö verkar BAE Systems Bofors – mitt i ett av Europas mest etablerade kluster för avancerad försvarsteknik.
Som del av en global koncern utvecklar och producerar BAE Systems Bofors system som används i några av världens mest krävande miljöer. Här möts lång erfarenhet och hög specialisering med ett tydligt uppdrag: att leverera teknik som fungerar när det verkligen gäller.
Verksamheten i Karlskoga är samtidigt mer än bara en produktions- och utvecklingsenhet. Det är en plats där flera aktörer tillsammans driver utvecklingen framåt – där samarbeten, leverantörskedjor och specialistkompetenser bildar ett sammanhang som ständigt utvecklas.
I den miljön är inköp inte en stödfunktion. Det är en avgörande del av affären.
– Inköp är centralt för vår förmåga att leverera, både idag och på lång sikt. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar i hela värdekedjan, från leverantör till färdig produkt, säger Lena Gillström, vd, BAE Systems Bofors.
När BAE Systems Bofors nu söker en ny Procurement Director handlar det därför om mer än att tillsätta en befattning. Det handlar om att ta nästa steg i utvecklingen av en funktion som redan är etablerad och väl fungerande, men som behöver fortsätta utvecklas i takt med verksamheten.
En planerad övergång med fokus på kontinuitet
Rekryteringen sker som en del av en planerad succession. Nuvarande Procurement Director kommer att finnas kvar inom organisationen och vara delaktig i övergången, vilket skapar goda förutsättningar för en trygg och strukturerad introduktion.
Det innebär att du som kliver in i rollen får möjlighet att sätta dig in i verksamheten, bygga relationer och successivt ta över ansvaret – med stöd av den erfarenhet och kunskap som redan finns i organisationen.
Rollen i praktiken
Som Procurement Director på BAE Systems Bofors har du ett övergripande ansvar för inköpsfunktionen och leder verksamheten genom flera direktrapporterande chefer. Du ingår i bolagets ledningsgrupp och är med och sätter riktningen för hur verksamheten ska utvecklas framåt. Rollen innebär ett ansvar för att säkerställa affärsmässiga avtal, långsiktigt hållbara leverantörsrelationer och en stabil materialförsörjning till både pågående och framtida projekt.
Du tar över en organisation som presterar väl, med uppdraget att bygga vidare på en stabil grund och utveckla inköpsarbetet i takt med verksamhetens behov. Samtidigt ställer rollen krav på fortsatt utveckling. I takt med att verksamheten växer och investeringsnivåerna ökar behöver arbetssätt, processer och samarbeten utvecklas vidare. Du förväntas driva det arbetet, med förmågan att både se helheten och förstå detaljerna.
En roll i ett komplext sammanhang
BAE Systems Bofors verkar i en tekniskt avancerad och reglerad miljö där kraven på kvalitet, precision och leveransförmåga är höga. Det innebär att inköp inte sker isolerat. Tvärtom är det en funktion som är djupt integrerad i verksamheten och som påverkar allt från utveckling och produktion till affär och leverans. Du arbetar nära funktioner som produktion, utveckling, kvalitet och affär, ofta i sammanhang där flera perspektiv behöver vägas samman – särskilt i större offert- och projektarbeten där flera funktioner samverkar tätt.
Rollen innebär också internationella kontaktytor, där samarbete över organisatoriska och geografiska gränser är en naturlig del av vardagen, inklusive samverkan med internationella delar av organisationen, exempelvis i USA.
– För att lyckas behöver du kunna navigera i komplexitet och samtidigt skapa tydlighet, både i relationer och i beslut, fortsätter Lena.
En del av en ledningsgrupp som arbetar tillsammans
Som Procurement Director blir du en del av en ledningsgrupp där samarbete är en förutsättning för att lyckas. Här finns en bred kompetens och en gemensam vilja att utveckla verksamheten. Det innebär också en förväntan på att bidra bortom sitt eget ansvarsområde – att ta ansvar för helheten och stötta där det behövs.
– Vi har en kultur där vi arbetar tillsammans och där vi förväntas ta ett gemensamt ansvar för helheten, inte bara våra egna områden. Det innebär att vi stöttar varandra, delar kunskap och är beredda att kliva in där det behövs. För att trivas och lyckas här behöver du vara prestigelös, nyfiken på andra delar av verksamheten och ha ett genuint intresse för hur allt hänger ihop, avslutar Lena.
Är du rätt person för BAE Systems Bofors?
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda, utveckla och följa upp inköpsfunktionen genom direktrapporterande chefer.
Säkerställa affärsmässiga avtal och långsiktigt hållbara leverantörsrelationer.
Ansvara för materialförsörjning till pågående och kommande projekt.
Driva utveckling av arbetssätt, processer och kommersiella strategier inom inköp.
Samverka nära produktion, utveckling, kvalitet och affär i större projekt och offertarbete.
Representera inköpsfunktionen i ledningsgruppen och bidra till verksamhetens övergripande utveckling.
Bygga och utveckla internationella leverantörs- och samarbetspartners.
För att lyckas i rollen krävs:
Relevant akademisk utbildning.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete i ledande position.
Dokumenterad erfarenhet av att leda chefer och större organisationer.
Stark förmåga att driva strategisk utveckling i kombination med operativ leverans.
Erfarenhet av förändringsledning och processutveckling i komplex miljö.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet från försvarsindustrin eller närliggande komplex industri är starkt meriterande.
Information och ansökan
Tjänsten innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess, varför vi ställer krav på svenskt medborgarskap samt en säkerhetsprövning godkänd av myndighet.
Sista ansökningsdag är den 9 augusti. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbroplan 4 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Välkommen att leda inköp i en verksamhet med global betydelse Jobbnummer
9938966