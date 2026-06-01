Inköpare till Brightec Production i Mullhyttan
2026-06-01
Vill du arbeta brett med inköp i tillverkande industri hos Brightec Production AB i Mullhyttan?
Vill du ha en bred inköpsroll där strategi och praktiskt genomförande går hand i hand? Som inköpare hos Brightec Production AB i Mullhyttan får du arbeta nära produktion, logistik, teknik och ledning i ett svenskt industribolag med över 50 år i branschen. Här får du förhandla avtal, utveckla leverantörer, lägga avrop och säkerställa materialflöden till en verksamhet med namnstarka kunder i flera branscher. Du får korta beslutsvägar, stor variation i vardagen och möjlighet att påverka inköp, leverantörsrelationer och tradingverksamhet i en organisation där din insats märks.
Ditt anställningserbjudande
Hos Brightec får du en central roll i en mindre och affärsnära organisation där inköp nu samlas som en tydligare funktion. Du får kombinera strategiskt ansvar med operativ närhet och blir en viktig länk mellan leverantörer, produktion, logistik och ledning. Rollen passar dig som vill ha bredd, ansvar och variation, och som trivs när beslutsvägarna är korta och samarbetet nära. Brightec erbjuder marknadsmässiga villkor, tjänstepension och en arbetsmiljö där struktur, engagemang och prestigelöst samarbete värdesätts.Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du både strategiskt och operativt med inköp. Du ansvarar för att utveckla leverantörssamarbeten och kommersiella villkor, samtidigt som du säkerställer att material, komponenter och tjänster finns på plats i rätt tid.
Strategiskt inköp och leverantörsutveckling
• förhandla ramavtal, prisrevisioner och leveransvillkor
• arbeta med leverantörsutveckling, scorecards och leverantörsbedömningar
• ta fram och förhandla leverantörsavtal och kvalitetsavtal med stöd av VD i större affärer
• bevaka råvarumarknaden, framför allt aluminium, stål och andra nyckelmaterial
• driva kategoriarbete och förbättringsprojekt
Operativt inköp och materialflöde
• hantera avrop, orderläggning och leveransbevakning
• ansvara för råvarulager, lagerstyrning, inleverans och materialtillgänglighet
• föra daglig dialog med leverantörer kring leveranser, avvikelser och kvalitetsfrågor
• hantera reklamationer mot leverantörer i samarbete med kvalitetsteamet
Trading och affärsnära uppföljning
• arbeta med tradingverksamheten kopplat till marginaler och leverantörer
• hantera operativa frågor inom order, leverans och fakturering kopplat till trading
• bidra till bättre struktur, lönsamhet och leverantörsval inom området
Samarbete och intern koordinering
• samverka nära med teknik, beredning, produktion och logistik
• ha löpande avstämningar kring materialbehov och kundleveranser
• rapportera till produktionschef och ha dialog med VD i strategiska frågor
Värt att veta
Tjänsten är placerad hos Brightec Production AB i Mullhyttan och är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Du rapporterar till produktionschef och arbetar nära både VD, teknik, produktion och logistik. Rollen innebär närvaro på plats, men viss flexibilitet kan vara möjlig efter introduktion. Resor förekommer i samband med leverantörsbesök, främst i Sverige och Europa, bland annat Baltikum.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av inköp inom tillverkande industri, gärna i en roll där du har kombinerat strategiskt och operativt arbete. Du har erfarenhet av att självständigt förhandla pris och leveransvillkor och är van vid avrop, orderläggning och leveransbevakning i affärssystem. Du har teknisk förståelse och kan läsa ritningar och tekniska specifikationer för mekaniska komponenter.
Du är trygg i att läsa, kommentera och föreslå justeringar i ramavtal och kvalitetsavtal. Du behöver inte vara jurist, men du förstår hur avtal påverkar affären, leveranserna och samarbetet med leverantörer. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från mekanisk verkstad, legoproduktion eller en liknande mindre industrimiljö. Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, ekonomi eller teknik är också positivt. Kunskap om aluminium, stål, LME prissättning, Monitor, tradingverksamhet, internationella leverantörer eller leverantörsutvecklingsprocesser som APQP är värdefullt.
Som person är du bred, strukturerad och prestigelös. Du trivs med att växla mellan förhandling, uppföljning, avrop och problemlösning, och du kan prioritera när många frågor rör sig samtidigt. Du är affärsmässig, lösningsorienterad och har integritet i dialogen med leverantörer. Samtidigt är du en teamplayer som bidrar till gott samarbete och tar ansvar i en organisation där alla hjälps åt.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Eva Sahlin 0768729251
9938975