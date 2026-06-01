Strategisk inköpare till Brightec i Mullhyttan
2026-06-01
Vill du driva strategiskt inköp i tillverkande industri hos Brightec Production AB i Mullhyttan?
Vill du ta nästa steg som strategisk inköpare i en verksamhet där dina beslut gör tydlig skillnad? Hos Brightec Production AB i Mullhyttan får du en senior roll inom inköp, leverantörsutveckling och förhandling i en svensk precisionstillverkare med över 50 år i branschen. Här får du äga leverantörsbasen, utveckla avtal, bevaka metallmarknaden och bidra till både lönsamhet och tillväxt. Du blir en viktig del av en mindre organisation med korta beslutsvägar, nära samarbete med produktion, kvalitet och ledning samt möjlighet att forma inköpsfunktionen långsiktigt.
Ditt anställningserbjudande
Som strategisk inköpare hos Brightec får du en nyckelroll i ett företag där inköp nu åter blir en tydlig egen funktion. Du får stort mandat att påverka leverantörsstrategi, avtal, prisrevisioner och förbättringsarbete, samtidigt som du arbetar nära både produktionschef och VD i strategiska frågor. Här får du kombinera affärsmässighet med teknisk förståelse och bygga långsiktiga relationer med leverantörer i Sverige och Europa. Brightec erbjuder en stabil miljö med marknadsmässiga villkor, tjänstepension och en kultur där ansvar, samarbete och engagemang värdesätts.Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för strategiskt och taktiskt inköp med fokus på råmaterial, komponenter, tjänster och leverantörsutveckling. Du driver kommersiella frågor framåt och säkerställer att Brightec har rätt leverantörsbas, rätt villkor och rätt risknivå.
Strategiskt och taktiskt inköp
• äga och utveckla leverantörsbasen inom råmaterial, komponenter och tjänster
• förhandla ramavtal, årliga prisrevisioner och leveransvillkor
• driva kategoriarbete och leverantörskonsolidering
• bevaka aluminium och stålmarknaden, inklusive LME priser och prisindexklausuler
Avtal, risk och kommersiella villkor
• ta fram, förhandla och underhålla leverantörsavtal, kvalitetsavtal och NDA
• säkerställa att leverantörsvillkor speglar Brightecs åtaganden mot kunder
• bedöma leverantörsrisker kopplat till ekonomi, leveransförmåga och kvalitet
• hantera eskalerade reklamationer och kommersiella avvikelser
Leverantörsutveckling och förbättringsarbete
• genomföra leverantörsbedömningar, scorecards och leverantörsbesök
• driva förbättringsprojekt samt insourcing och outsourcing
• utveckla arbetssätt som stärker kvalitet, leveranssäkerhet och lönsamhet
Trading, affärsutveckling och rapportering
• bidra till utvecklingen av tradingverksamheten med fokus på marginal, sortiment och leverantörsval
• ta fram underlag till ledning och styrelse
• delta i affärsplanering och budgetarbete för inköpsområdet
• samverka nära med kvalitet, beredning och produktion
Värt att veta
Tjänsten är placerad på Brightec Production AB i Mullhyttan. Rollen är en tillsvidareanställning på heltid och tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Du rapporterar till produktionschef och har tät dialog med VD i strategiska inköpsfrågor. Rollen innebär närvaro på plats, men viss flexibilitet kan vara möjlig efter introduktion. Leverantörsbesök förekommer, främst i Sverige och Europa, bland annat i Baltikum.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av inköp inom tillverkande industri, varav minst tre år i en strategisk eller senior roll. Du har dokumenterad erfarenhet av självständiga förhandlingar på ramavtalsnivå och prisnivå, och du är trygg i att ta fram, granska och förhandla leverantörsavtal. Du behöver inte vara jurist, men du förstår kommersiella och juridiska risker och vet när frågor behöver lyftas vidare.
För att lyckas i rollen har du teknisk förståelse och kan läsa ritningar och tekniska specifikationer för mekaniska komponenter. Du har även konkret erfarenhet av aluminium, stål eller annan metallmarknad, gärna kopplat till LME prissättning. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från legoproduktion, mekanisk verkstad, internationella leverantörer eller tradingverksamhet. Kunskap om APQP, leverantörsbyten, insourcing, outsourcing eller affärssystemet Monitor är också värdefullt.
Som person är du affärsmässig, strukturerad och resultatorienterad. Du har stark integritet, bygger förtroende i dialogen med leverantörer och trivs med att ta ansvar utan behov av ständig styrning. Samtidigt är du prestigelös och förstår värdet av att arbeta nära verksamheten i en mindre organisation där strategi och praktiskt genomförande hänger ihop.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
