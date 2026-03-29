Nordisk Ekonomichef till Vygon
Skellefteås mest intressanta ekonomijobb är inom räckhåll! Vygon Nordic söker en senior Ekonomichef!
Nu finns en unik möjlighet att bli en del av ett världsledande företag där värdeord som engagemang, respekt, ständig utveckling och öppenhet genomsyrar allt vi gör. På Vygon Nordic blir du en del av ett företag som verkligen gör skillnad i alla aspekter av livet. Vi har vårt nordiska kontor centralt i Skellefteå med närhet till naturen och en härlig utsikt över stan. Publiceringsdatum2026-03-29Om företaget
Vygon är en familjeägd koncern inom medicinteknik som bildades 1962 i Frankrike. Hos oss blir du en del av ett internationellt medicintekniskt företag med ett tydligt syfte - att förbättra vården och göra verklig skillnad för patienter världen över.
Våra produkter är till största del sterila engångsartiklar, som i huvudsak används för att administrera läkemedel och näring. Exempel på produkter är sondsystem, venportar och tillbehör, katetrar för intravenösa behandlingar till vuxna, barn samt till för tidigt födda barn.
Vår kultur präglas av starkt engagemang, öppenhet och en genuin respekt för människor - både våra kollegor, kunder och de patienter vi ytterst finns till för. Vi tror på kraften i samarbete, där nya idéer välkomnas och där varje medarbetare ges möjlighet att påverka och utvecklas. På Vygon Nordic är vi i dagsläget 21 anställda, där 10 medarbetare har sin arbetsplats på kontoret i Skellefteå. Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ha huvudansvaret för ekonomin i de nordiska bolagen, Sverige, Norge, Finland och Danmark. Du rapporterar direkt till VD och samarbetar med huvudkontoret i Frankrike runt många frågor.
Exempel på arbetsuppgifter,
• Upprättande av årsbokslut inklusive rapportering till moderbolaget avseende Norden.
• Tillsammans med andra funktioner i de nordiska dotterbolagen, ta fram och ansvara för upprättande av årsbudget.
• Avstämning - kvartalsrapport över transaktioner mellan Vyvon-bolagen i Norden och övriga bolag i koncernen.
• Skattehantering och upprättande av skattedeklarationer.
• Fungera som huvudsaklig nyckelanvändare för redovisning, kontroll och lokala skattefrågor - tillhandahålla expertis, utbildning och support till både lokala team och till koncernekonomi.
• Upprätthålla relationer med externa revisorer, banker, rådgivare och skatteexperter som anlitas av Vygon Nordic.
• Delta och leda utvecklingsprojekt.
I arbetsuppgifterna ingår även kontorsansvar för fyra ekonomiassistenter.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig med senior arbetslivserfarenhet inom ekonomi, vi ser gärna att du är revisor i grunden. I denna roll är det viktigt att du har det strategiska tänkandet och kan hantera de fyra olika bolagen på ett tryggt sätt. Vi tror att du gillar strategiska frågor och känner dig bekväm med skatter och momslagstiftning.
Som person är du ordningsam och tydlig med dina förväntningar. Du är en trygg person som har landat i din kunskap och kan bidra med denna till din omgivning. På kontoret värdesätter vi en prestigelöshet, ett fint samarbete och att ha kul. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Krav:
• Minst 5-7 års erfarenhet av kvalificerade roller inom ekonomi.
• Förståelse och kunskap om skatte- och momsregler.
• Erfarenhet av löpande rapportering.
• Erfarenhet av bokslutsarbete.
• Erfarenhet av budget och prognosarbete.
• Mycket goda kunskaper inom engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av skatte och momsfrågor kopplat till de nordiska länderna.
• Erfarenhet från internationell affärsverksamhet.
Vi erbjuder dig
En unik möjlighet att få jobba med strategiska ekonomifrågor i en global koncern med stora utvecklingsmöjligheter.
Information och kontakt
Plats: Skellefteå
Anställning: Heltid
Tillträde: Efter överenskommelse
I denna rekrytering samarbetar Vygon med Wikan personal. Du blir anställd direkt av Vygon Nordic.
Har du frågor eller funderingar runt tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karin Nygren på mail karin@wikan.se
eller på telefon, 0910-770985.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb.
