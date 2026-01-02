Noggrann rekonditionerare sökes till vårt team i Söderort
2026-01-02
Vill du arbeta med maskiner i toppklass och se till att de alltid är redo för nya uppdrag? Hos oss i Söderort får du en viktig roll där du kombinerar teknikintresse med känsla för detaljer - och bidrar till att våra entreprenadmaskiner håller högsta standard. I uppgifterna ingår blandat annat:
In- och utvändig tvätt av entreprenadmaskiner
Säkerställa tillsammans med kollegor att alla maskiner och verktyg är redo för uthyrning
Detaljarbete för att ge varje maskin en professionell finish som imponerar på kundernaProfil
Vi tror att du gillar ordning och reda, har ett öga för detaljer och ett intresse för teknik och maskiner. Du är serviceinriktad, pålitlig och tar gärna ansvar för att jobbet blir riktigt bra. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med fordon eller entreprenadmaskiner är det ett stort plus - men det viktigaste är din inställning och vilja att lära. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig:
Ett omväxlande arbete i ett härligt team i Söderort där vi hjälps åt, skrattar ihop och ser till att våra kunder alltid kan lita på oss. Här får du chansen att växa in i rollen och utveckla dina kunskaper inom maskinvård.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Frida Eriksson på 076-009 65 02. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan - ansök redan idag! (Vi tar endast emot ansökningar via annonsen.)
Välkommen till Starfinder - och till ett jobb där din noggrannhet gör skillnad varje dag!
Starfinder är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@starfinder.se Jobbnummer
9667392