Newport söker en ekonomiassistent
2025-09-08
Vill du bidra till affärsutveckling med hjälp av din ekonomiska kunskap? Till huvudkontoret i Norrköping söker vi nu dig som vill arbeta i en bred ekonomiroll där du får möjlighet att vara delaktig i hela ekonomiprocessen. Vi är ett växande bolag med stark entreprenörsanda och har fokus på kvalitet, service och design. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där din insats gör skillnad.
Om rollen
Som ekonomiassistent kommer du att arbeta med ekonomin i fyra bolag inom koncernen. Du stöttar vår ekonomiansvariga med löpande bokföring, reskontra, löneadministration och andra administrativa uppgifter. Rollen är bred, självständig och passar dig som vill ha varierade arbetsdagar med både rutiner och utvecklingsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Löpande bokföring och kontoavstämningar
• Leverantörsreskontra: fakturahantering och betalningar
• Kundreskontra och inbetalningsmatchning
• Löneadministration
• Månatliga avstämningar och bokslutsstöd
• Hantering av betalflöden, t.ex. via Adyen och Klarna
Ekonomiadministration för samtliga fyra bolag

Publiceringsdatum
2025-09-08

Bakgrund
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom redovisning men framförallt att du har flera års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom området. Erfarenhet av ekonomisystemet Fortnox är ett krav. Goda kunskaper i Excel är meriterande.
Din personlighet
Vi tror att du är positiv och engagerad som person och har lätt för att skapa struktur i ett händelserikt arbetsklimat. Vidare är du resultatorienterad, effektiv och självgående. Du är intresserad av utveckling och förbättringsarbete och kommer gärna med egna förslag och idéer. Du är en lagspelare och trivs med att vi tillsammans löser stora och små problem i den dagliga verksamheten när de uppstår. Vi tror att du är en social och lättsam person som liksom oss uppskattar en dos av humor!
Om Newport
Newport är en svensk inredningskedja med fokus på tidlös design, kvalitet och klassisk elegans. Vi erbjuder ett handplockat sortiment av möbler, belysning och heminredning via vår stora e-handel på newport.se samt i tio butiker runt om i Sverige, varav en Flagship Store på NK om 920 kvm. Hos oss möts tradition, hantverk och exklusiv livsstil - alltid med personlig service och känsla för detaljer.
På huvudkontoret i Norrköping är vi en sammansvetsad arbetsgrupp med högt i tak, god stämning och stark gemenskap. Vill du bli en i vårt team?
Välkommen in med en ansökan!
Skicka in en ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: work@newport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newport Collection AB
(org.nr 556760-0118)
Importgatan 39 (visa karta
602 38 NORRKÖPING Kontakt
Ekonomiansvarig
Camilla Sjöholm work@newport.se 011-333 17 05 Jobbnummer
9497957