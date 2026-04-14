Network Engineer
2026-04-14
Vi söker en Network Engineer till ett företag i Västerås.
Start är i maj, 12 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med.
Uppdragsbeskrivning
Vill du bidra till att skapa stabila, moderna och verksamhetskritiska nätverksmiljöer på några av Sveriges största logistik- och kontorssiter? I denna roll blir du en viktig del av arbetet med att modernisera och standardisera infrastrukturen på distributionscentraler och kontor.
Om rollen som Network Engineer
Som Network Engineer arbetar du nära verksamheten och säkerställer att nätverksmiljöerna fungerar optimalt - både i det dagliga arbetet och vid större förändringar. Rollen är operativ och hands-on, med fokus på nätverksinstallationer, rackning, byte av utrustning samt felsökning på plats.
Du hanterar även incidenter och förändringsärenden via ITSM-verktyg, i nära samarbete med övervakning, nätverksarkitekter och tekniker på andra orter.
Rollen innefattar även deltagande i större projekt, exempelvis inventering av utrustning, reducering av teknisk skuld och modernisering av nätverksstrukturer. Resor förekommer, oftast med god framförhållning.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av nätverksdrift i produktionsmiljö (LAN/WLAN)
God förmåga att felsöka och lösa nätverksrelaterade problem
Erfarenhet av ITSM-verktyg, exempelvis ServiceNow
Erfarenhet av installation och utbyte av nätverksutrustning
Kunskap inom TCP/IP, VLAN, DNS och DHCP
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av Cisco, Fortinet eller Check Point
Certifieringar såsom CCNA
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Västerås. Start är i Maj 2026, 12 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Det här uppdraget är 100% on-site i Västerås.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Kanika Singhal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7566279-1946174". Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213), https://openings.incluso.se
