NDT-provare inom ultraljudsprovning
Oplana Manufacturing Services AB / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2025-11-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oplana Manufacturing Services AB i Västerås
Vi söker nu en nogrann och strukturerad provare inom ultraljudsprovning till en kund 15 minuter utanför Västerås. Starttid är omgående.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Du får en nyckelroll i kvalitetsprocessen hos kund där du i din roll utför, övervakar och säkerställer utfall inom ultraljudsprovning. Processen för provning ställer höga krav på genomförande och kvalitetsutfall. För att lyckas i tjänsten krävs god struktur och nogrannhet.Dina arbetsuppgifter
Övervakning av automatisk ultraljudsprovning enligt EN13262
Utförande av manuell ultraljudsprovning enligt EN13262
Daglig kontroll mot referens för säkerställande av känslighet och förstärkning
Kvalitetskontroll av utfall samt säkerställande av leverans
Rapportering av utfall i system
Bidra till utveckling och ständiga förbättringarKvalifikationer
Erfarenheter av oförstörandeprov (NDT) med dokumenterad kompetens inom SS-EN ISO 9712:2012
Kompetens inom kvalitetssäkring och förståelse för kravställning i underlag
Nogrann, ansvarstagande och strukturerad
Om oss på OMS
Vi är ett rekrytering- och konsultuthyrningsföretag med fokus på utbildning genom vår industriskola. Hos oss får du möjlighet att arbete hos våra kunder som värderar kvalitet, kompetens och utveckling. Med din specifika kompetens och höga krav på kvalitet bidrar du till en helhet med höga förväntningar. Vi sträver ständigt efter en skräddarsydd lösning till våra kunder där vi genom vår kompetens kan erbjuda det främsta inom kompetensförsörjning inom industrin.
Besök gärna vår hemsida: https://oplana.se/oms/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: richard@oplana.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oplana Manufacturing Services AB
(org.nr 559493-7533) Kontakt
Richard Strandman richard@oplana.se 0707940530 Jobbnummer
9590863