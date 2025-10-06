Nätverkstekniker vid Must
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som nätverkstekniker kommer du ansvara för att hantera och underhålla nätverk och dess olika system. Tjänsten innebär att du gör installationer, konfigurationer och felsökningar. Även problemlösning och logganalys i komplexa miljöer ingår. Att redovisa och dokumentera pågående och avslutade arbeten ser vi som en naturlig del av arbetet. Du som söker är villig att lära dig nya saker inom hela kompetensområdet och tar ett stort ansvar för dina åtaganden. Arbetet är omväxlande och för att lyckas i din roll arbetar du tillsammans med erfarna kollegor. I arbetsuppgifterna ingår också att delta och ge stöd till kontorets övriga verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
• Utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Minst något eller några års relevant erfarenhet av att arbeta som nätverkstekniker, supporttekniker eller liknande befattning
• God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med installation/drift/underhåll/felsökning av switchar, routrar, brandväggar, åtkomstpunkter och andra nätverksenheter
• Erfarenhet av att hantera säkerhetslösningar som brandväggar (Färist), intrångsdetektering
• Erfarenhet av Linux
• Erfarenhet från IT-infrastruktur från Försvarsmakten eller annan myndighet inom totalförsvaret
• Certifieringar inom Cisco produkter
• Erfarenhet av Cisco produkter
• Erfarenhet av Försvarsmaktens kryptosystem
• Kunskap om LAN-, WAN-, nätverksarkitektur
• Förståelse för nätverksprotokoll
• Grundläggande kunskap om servrar, inklusive installation, underhåll och säkerhetDina personliga egenskaper
Våra medarbetare har olika bakgrund men med ett gemensamt intresse och kunskap inom nätverksteknik. Du uppskattar att både självständigt och i samarbete med andra, anta utmaningar och förmedla lösningar. Detta innebär god förmåga att både sätta dig in i, och dokumentera, olika verksamheter och tekniska lösningar. Det är av vikt att vara flexibel för att hantera förändrade förutsättningar. Som person är du trygg, har stor integritet och är naturligt säkerhetsmedveten. Du är en nyfiken och kreativ person som kan uppnå ett stort förtroende hos våra uppdragsgivare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
Beredskapstjänstgöring och resor kan förekomma.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Nätverkstekniker" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-11-03. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se. Urval sker löpande.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9540987