Nätverkstekniker till Holmen!
2025-10-18
Holmen söker en nätverkstekniker med kunskap inom nätverk och IT-säkerhet. Hos dem blir du en del av ett härligt och kompetent team i en teknikdriven och hållbar koncern. Här får du möjligheten att arbeta på en avdelning som vill ta vara på din kompetens, samtidigt som de förstår vikten av att ha kul på jobbet.
OM TJÄNSTEN
Holmen är ett svenskt skogsindustriföretag som skapar klimatsmarta produkter som trävaror, kartong, papper och förnybar energi. Verksamheten bygger på ett hållbart skogsbruk och drivs av engagerade medarbetare runt om i landet. Genom nära samarbete inom koncernen tas hela värdekedjan tillvara från skog till färdig produkt.
Som nätverkstekniker hos Holmen är du en del av ett litet och sammansvetsat Netops-team som arbetar nära server operations och IT-arkitekter. Du hanterar nätverksinfrastruktur för alla affärsområden, från projekt till löpande drift. Rollen innebär både proaktivt arbete och problemlösning på second-line nivå, med fokus på att säkerställa hög tillgänglighet och säkerhet i komplexa IT- och OT-miljöer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god teknisk kunskap inom routing, switching, wifi, brandväggar och IT-säkerhet. Du är analytisk, ödmjuk och prestigelös, och har ett genuint intresse för nätverk. Här blir du en del av ett sammansvetsat och familjärt team som växer tillsammans och som vet hur viktigt det är att ha kul på vägen.
Du erbjuds
• En stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom avancerade nätverkslösningar och arbeta med en bred teknisk stack. Holmen värdesätter lagarbete och en kultur präglad av ödmjukhet och humor.
• En konsultchef som värnar om din personliga och proffesionella utveckling
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär arbete med routing, switching, brandväggar och trådlösa nätverk. Du kommer att vara en nyckelspelare i att säkerställa stabil och säker nätverksdrift för alla affärsområden.
• Konfigurera och hantera routing, switching och WIFI-lösningar.
• Säkerställa och underhålla brandväggar från olika fabrikat.
• Agera second-line support för nätverksrelaterade ärenden.
• Arbeta med Devops-tickets för att lösa problem och implementera lösningar.
• Bidra till nätverksautomation med verktyg som Ansible.
• Säkerställa nätverkssäkerhet i både IT- och OT-miljöer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant utbildning eller motsvarande arbestlivserfarenhet.
• Har god teknisk kunskap inom routing, switching, WIFI och hantering av brandväggar.
• God förståelse för IT- och OT-miljöer.
• Har B-körkort, då det förekommer resande i tjänsten.
• Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift. Detta krävs för interna och externa samarbeten.
Det är meriterande om du har
• Kunskap om automation med Ansible och AWX.
• Erfarenhet av Cisco Catalyst, Meraki, Palo Alto, Fortinet eller HP/Dell/Huawei Switching.
• Kunskap om Cisco WLC, ISE, Catalyst Center.
• Erfarenhet av BGP/OSPF och WAN/Internet-teknologier.
• Kännedom om ServiceNow och Kemp lastbalanserare.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Stabil



