Nätverkstekniker Stockholm (100%)
Om uppdraget
Du kliver in i ett erfaret nätverksteam och stöttar under en tjänstledighet. Miljön är omfattande och distribuerad, med ett stort antal switchar och accesspunkter över flera siter. Uppdraget kombinerar operativ drift med vidareutveckling och förbättring av nätverkslösningar.
Dina arbetsuppgifter
Arbeta i en storskalig nätmiljö med ca 400 switchar och 2000 accesspunkter
Drift, felsökning och optimering av nätverksinfrastruktur
Design och vidareutveckling av nätverkslösningar
Hantera switching (VLAN, trunkning, LACP, STP)
Konfigurera och felsöka switchar och accesspunkter
Bidra till säkerhetsarbete och robust nätverksdesign
Förväntade leveranser
Stabil och effektiv drift av nätverksmiljön
Förbättringar i prestanda och tillgänglighet
Kvalitetssäkrad nätverksdesign och implementation
Dokumentation och kunskapsöverföring till teamet
Din profil
Obligatoriska kompetenser:
4-8 års erfarenhet som nätverkstekniker
Erfarenhet från stora och komplexa nätmiljöer
Erfarenhet av nätverkssäkerhet och design
Stark kompetens inom switching (VLAN, STP, LACP, trunkning)
Erfarenhet av konfiguration och felsökning av switchar och accesspunkter
Relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande färdigheter:
Cisco Catalyst Center
WAN och dynamisk routing (BGP, OSPF)
Cisco ISE, Radius, PKI, 802.1x, TACACS+, MFA
VPN och brandväggar (Fortinet)
VXLAN eller MPLS
DNS/DHCP (Infoblox, Bluecat, AD)
Versionshantering (Git, SVN)
Scriptfelsökning (Bash, Python, PowerShell)
Personliga egenskaper
Självständig och lösningsorienterad
Strukturerad i felsökning och analys
Samarbetsorienterad i teammiljö
Ansvarstagande med hög leveranskvalitet
Övrig information
Plats: Stockholm Omfattning: 100% Period: 2026-06-15 - 2026-12-31 Option: +6 månader Distans: Upp till 2 dagar/vecka efter dialog Sista dag att ansöka är 17 maj 2026 Intervjuer: 26-28 maj 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
