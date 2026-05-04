Nätverkstekniker Stockholm (100%)

Sway Sourcing Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-05-04


Om uppdraget
Du kliver in i ett erfaret nätverksteam och stöttar under en tjänstledighet. Miljön är omfattande och distribuerad, med ett stort antal switchar och accesspunkter över flera siter. Uppdraget kombinerar operativ drift med vidareutveckling och förbättring av nätverkslösningar.
Dina arbetsuppgifter
Arbeta i en storskalig nätmiljö med ca 400 switchar och 2000 accesspunkter

Drift, felsökning och optimering av nätverksinfrastruktur

Design och vidareutveckling av nätverkslösningar

Hantera switching (VLAN, trunkning, LACP, STP)

Konfigurera och felsöka switchar och accesspunkter

Bidra till säkerhetsarbete och robust nätverksdesign

Förväntade leveranser
Stabil och effektiv drift av nätverksmiljön

Förbättringar i prestanda och tillgänglighet

Kvalitetssäkrad nätverksdesign och implementation

Dokumentation och kunskapsöverföring till teamet

Din profil
Obligatoriska kompetenser:

4-8 års erfarenhet som nätverkstekniker

Erfarenhet från stora och komplexa nätmiljöer

Erfarenhet av nätverkssäkerhet och design

Stark kompetens inom switching (VLAN, STP, LACP, trunkning)

Erfarenhet av konfiguration och felsökning av switchar och accesspunkter

Relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet

Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande färdigheter:

Cisco Catalyst Center

WAN och dynamisk routing (BGP, OSPF)

Cisco ISE, Radius, PKI, 802.1x, TACACS+, MFA

VPN och brandväggar (Fortinet)

VXLAN eller MPLS

DNS/DHCP (Infoblox, Bluecat, AD)

Versionshantering (Git, SVN)

Scriptfelsökning (Bash, Python, PowerShell)

Personliga egenskaper
Självständig och lösningsorienterad

Strukturerad i felsökning och analys

Samarbetsorienterad i teammiljö

Ansvarstagande med hög leveranskvalitet

Övrig information
Plats: Stockholm Omfattning: 100% Period: 2026-06-15 - 2026-12-31 Option: +6 månader Distans: Upp till 2 dagar/vecka efter dialog Sista dag att ansöka är 17 maj 2026 Intervjuer: 26-28 maj 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

