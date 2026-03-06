Nätverkstekniker inom datacenterinfrastruktur
2026-03-06
2026-03-06
Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en nätverkstekniker till ett uppdrag hos en samhällsviktig aktör inom energisektorn. Du blir en del av en enhet med fokus på datacenterinfrastruktur och arbetar i en komplex nätverksmiljö där stabil drift, hög tillgänglighet och IT-säkerhet är centrala delar.
Rollen omfattar både förvaltning och vidareutveckling av datakommunikation, nätverksinfrastruktur samt routing- och switchingmiljöer, inklusive kontorsnära nätverk. Du samarbetar nära teamet, systemövervakningen och förvaltningsledningen för att utveckla nya funktioner och driva beslutade aktiviteter framåt.
ArbetsuppgifterAnalysera och lösa incidenter och problem i nära samarbete med systemövervakningen.
Agera specialist och primär kontakt för systemspecifika frågor samt ge stöd till andra system, verksamheten och externa parter.
Hantera beställningar, genomföra ändringar enligt etablerade processer och utföra nödvändiga uppgraderingar.
Bidra till teknisk kravspecificering och ta fram lösningsförslag för nyutveckling och vidareutveckling av system och IT-tjänster.
Medverka i tester, exempelvis funktionstester vid felsökning och vidareutveckling.
Säkerställa god dokumentation, såsom nätverksritningar, systemdokumentation och driftrutiner.
Arbeta med IT-säkerhetsfrågor för att säkerställa konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
Samordna och koordinera beslutade förvaltningsaktiviteter.
KravMinst en av följande certifieringar: CCNA, CCNP, CCIE.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet, de senaste 5 åren, som nätverkstekniker, av arbete inom en medelstor till stor nätverksmiljö, med minst 5000 användare och minst 10 siter.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom high availability-miljöer.
Flytande svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 2 av följande certifieringar: CCNA, CCNP, CCIE eller liknande.
Minst 2 års erfarenhet av nätverksautomation med Ansible, Python, Catalystcenter eller motsvarande verktyg.
Minst 1 års praktisk erfarenhet av livscykelhantering av central infrastruktur.
Minst 1 års erfarenhet av arbete med system för skyddsvärd eller säkerhetsskyddsklassificerad information.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
