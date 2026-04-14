Nätverkstekniker
2026-04-14
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi på FRA söker motiverade och initiativrika problemlösare som vill arbeta med att designa och förvalta våra nätverk på den tekniska avdelningen. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som Nätverkstekniker hör du till avdelningen för teknik och du kommer tillhöra något av våra nätverksinriktade DevOps team. Vi söker dig som vill vara med och förvalta och utveckla myndighetens teknikportfölj för nätverksprodukter samt stötta 2:a-3:e linjens support.
Arbetet sker i självstyrande team där du kommer att samarbeta nära kollegor och intressenter. Våra tekniknära team ger dig dagligen möjlighet att arbeta brett med all nätverksteknik och nätsäkerhet i en inspirerande miljö som driver innovation. Du kommer även få fördjupa dig inom något av teknikområdena Datacenter, Campus eller WAN. Visst fysiskt arbete i datorhallar och korskopplingsrum förekommer.
Du kommer ha många kontakter med andra avdelningar inom FRA och till viss del även externa kontakter och leverantörer. Resor i tjänsten kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Högskoleförberedande gymnasial examen
• Flerårig arbetslivserfarenhet i närtid med drift, förvaltning och design av Nätverk med kringliggande tjänster som central tid, lastbalansering och zonmodeller
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du:
• Yrkes- eller högskoleutbildning med huvudinriktning mot nätverk eller förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
• Relevanta och giltiga certifikat inom nätverksteknik som ska kunna styrkas genom ID-nummer eller diplom
• B körkort
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Självgående - Du tar ansvar för din uppgift och planerar hur du ska gå till väga för att komma framåt i ditt arbete.
• Flexibel - Du har lätt att anpassa ditt synsätt och förhållningssätt när omständigheter förändras. Vid förändring ser du möjligheter.
• Stabil - I pressade situationer behåller du ditt lugn och har kontroll. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker, även under stress.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer ett arbetsprov i form av ett minimerat CCNA test genomföras. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
.
Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-05-10.
Referensnummer 2026FRA458-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
