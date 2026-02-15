Nätverkstekniker
Micro Tec i Laholm AB / Supportteknikerjobb / Laholm
2026-02-15
IT Tekniker - Installatör
Vi söker en driven nätverkstekniker till vårt team. Microtec hjälper kunder med allt inom IT. Då tjänsten bygger på att sköta våra kunders brandväggar och servers.
Tjänsten baseras mycket på en egen vilja och förmåga då man har mycket eget ansvar.
Teamet söker en person med social och kommunikativ förmåga då vi behöver rapportera och hantera en hel del dokumentation. Vi har väldigt nära till våra kunder som gör att vi har en tät dialog och är lösningsorienterade.
Vi ser gärna att man kan:
Förståelse av nätverksuppbyggnad fysiskt/virituellt. Förstår brandväggar Fortinet/PaloAlto/Cisco mfl. En del unifi lösningar till mindre SMB kunder.
Ansvarstagande / gillar att lösa problem.
Kan kommunicera via E-post / Telefon.
Krav på Engelska och mycket bra Svenska.
Villig att lära sig då nya funktioner / teknik som kommer hela tiden.
Avtalsmässig ingångslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: info@microtec.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Micro Tec i Laholm AB
