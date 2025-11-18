Nätverkstekniker
Region Gotland / Supportteknikerjobb / Gotland Visa alla supportteknikerjobb i Gotland
2025-11-18
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
IT-infrastruktur
Vill du vara med i arbetet med att säkerställa att Region Gotland har en hög tillgänglighet och hög säkerhet?
Enheten IT-infrastruktur på digitaliseringsavdelningen söker nu en systemtekniker med inriktning nätverk.
På enheten arbetar idag drygt 20 medarbetare och här tillhandahålls nätverks- och serverdrift till regionens samtliga verksamheter.Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta främst med drift och utveckling av våra datanätverk samt en mindre del serverdrift.
Som systemtekniker med inriktning nätverk kommer du att tillhandahålla drift- och användarsupport/service inom accessnätverk, olika kommunikationslösningar samt Wi-Fi och brandväggar hos våra kunder på olika platser i Gotland. Arbetet innebär bland annat proaktiv övervakning och loggning, felsökning och dokumentation samt att underhålla och säkerställa delar av servermiljöer. Arbetet innebär även övergripande livscykelplanering och förvaltning inom dessa områden. Du agerar vid driftstörningar samt föreslår och genomför ständigt förbättringar inom ditt kompetensområde.
Hos oss medverkar du i olika utvecklingsprojekt inom ditt område. Det är även en del av ditt vardagliga arbete att bedriva strukturerad omvärldsbevakning, dela med dig av kunskaper och erfarenheter till dina kollegor, dokumentera löpande arbete och lösningar så andra förstår.
I rollen ingår att delta och rådgöra i arbete med till exempel upphandlingar och strategiska teknikval. I tjänsten ingår att vara en del av vår beredskap, vilket innebär att du kommer delta i ett rotationsschema för att vid behov ge stöd till våra kunder utanför ordinarie arbetstid.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning eller likvärdig erfarenhet inom området. Du har arbetat med nätverk (TCP/IP, DNS, DHCP, LAN, WAN, WLAN) och kommunikation i flera år och har god erfarenhet av routing, switching och trådlösa nät.
Det är meriterande om du har kunskap inom IT säkerhetslösningar och nätdrift, samt support för storskaliga och driftsäkra miljöer, där du gärna får delge exempel i din ansökan. Det är också meriterande om du har certifieringar inom ITIL och relevant nätverksteknik/brandväggar.
Som person har du ett stort intresse för IT och datakommunikation och trivs med att ta ansvar för att hålla dig uppdaterad inom teknikområdet. Din förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt är därför avgörande. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten och hanterar dina arbetsuppgifter effektivt och noggrant. Du har en god samarbetsförmåga och det är en självklarhet för dig att dela med dig av din kunskap och erfarenhet inom gruppen för att nå gemensamma mål. Du känner dig även bekväm med att leda möten med kollegor eller andra intressenter.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IT-infrastruktur Kontakt
Kenneth Weinberg, enhetschef 0498-269035 Jobbnummer
9609191