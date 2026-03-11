Nätverks- och systemadministratör
Vill du arbeta i tekniskt avancerade miljöer där stabilitet, säkerhet och smarta lösningar står i fokus? Sök rollen som nätverks- och systemadministratör hos Combitech i Göteborg!
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner.
Hos oss på Combitech Kritiska System blir du en del av ett sammansvetsat team som tillsammans ansvarar för hela leveransen, från planering till problemlösning, i nära dialog med våra kunder. Vi utgår från Göteborg och samarbetar med kunder över hela landet. Här får du möjlighet att växa mellan olika teknikområden och uppdrag, samtidigt som du ingår i en social, prestigelös och kompetent grupp som trivs med att lösa problem tillsammans och stötta varandra i vardagen. Även om teamen är vår huvudmodell finns möjlighet att arbeta i individuella konsultuppdrag beroende på behov och intresse.
Vad rollen innebär
I rollen som nätverks- och systemadministratör blir du en del av ett tvärfunktionellt team som arbetar i avancerade utvecklingsmiljöer kopplade till försvarssystem. Du får arbeta med Linuxmiljöer som Ubuntu och Redhat, och du kommer att vara involverad i områden som CI/CD, DevOps, testmiljöer och automatisering med exempelvis Python eller Bash.
Rollen innebär både löpande drift, kontinuerliga förbättringar och att ge tekniskt stöd till teamet. Du får möjlighet att bidra brett i teamet och ta dig an varierande tekniska uppdrag, vilket gör att rollen passar dig som är flexibel, nyfiken och tycker om att lära dig nya tekniker.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som är problemlösningsorienterad, som vill förstå tekniken på djupet och som trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du har erfarenhet av nätverk och/eller systemadministration och ett intresse för att utvecklas vidare, exempelvis inom scripting eller programmering. Förmågan att anpassa dig efter varierande tekniska behov och en nyfikenhet på olika tekniker är viktiga egenskaper i den här rollen. Det är meriterande om du tidigare arbetat i säkerhetsklassade miljöer.
