Naturvårdshandläggare
Lockas du av att arbeta med intressanta uppgifter tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Då kan du vara den vi söker! På Länsstyrelsen Kalmar län jobbar du på uppdrag av regeringen och blir en viktig del i att verka för att nationella mål får genomslag i länet.
Som anställd har du också möjlighet att ta del av många bra förmåner och generös friskvård. Arbetsplatsen genomsyras av en inkluderande kultur, ett tillitsbaserat ledarskap samt en god balans mellan jobb och fritid. Tillsammans gör vi skillnad för samhället! Läs mer om våra förmåner och hör våra medarbetare berätta om sina jobb hos oss Jobba hos oss | Länsstyrelsen Kalmar
Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens naturvårdsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från utsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ädellövskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.
På naturskyddsenheten arbetar idag 16 personer med arbetsuppgifter som att bilda naturreservat samt med prövning och naturtillsyn enligt Miljöbalken. Du kommer att ingå i enhetens grupp för naturvårdshandläggning som jobbar med Kalmar läns finaste natur med en variation av skogar, hävdade marker, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i naturvårdshandläggargruppen och arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, primärt med att handlägga inkomna ärenden.
Arbetet sker i dialog med interna och externa parter som privatpersoner, företag och kommuner. Den som vill bedriva verksamheter som kan påverka naturen ansöker om samråd, dispens eller tillstånd för sin verksamhet. I vår prövning ser vi till att hänsyn tas till ekosystem, biologisk mångfald och friluftsvärden när samhället eller verksamheter utvecklas.
Många av de ärenden som vi hanterar är samråd om förändringar i naturmiljön. Det rör sig om åtgärder som kan påverka värdefulla naturbetesmarker, skyddsvärda träd eller hänsynskrävande arter. Vi handlägger också ett stort antal dispenser för åtgärder som berör fridlysta arter eller skyddade biotoper, som tex. alléer och stenmurar. Åtgärder inom naturreservat, Natura 2000-områden kan kräva ansökningar om tillstånd eller dispenser. Vi deltar också med vår kompetens i många processer kring vägplaner, detaljplaner, översiktsplaner och hanterar också strandskydd.
Naturvårdshandläggargruppen arbetar också med tillsyn av skyddad natur, arter och biotoper. Till arbetsuppgifterna hör att planera tillsynsprojekt, vägleda länets kommuner gällande lagstiftning, hantera inkomna tips om skador på naturmiljön och att följa upp egna dispenser och tillstånd, för att se till att lagar och villkor följs. Vägledning och information är viktiga delar i tillsynsarbetet.
I praktiken handlar gruppens arbete om att med hjälp av olika underlag, frågor till kollegor, en del fältbesök och tidig dialog med sökande få en bild av påverkan på naturmiljön. Utifrån din naturvårdskompetens, inläsning av miljöbalken, praxis och vägledningar ska sedan väl motiverade beslut skrivas. Mycket granskning inför beslut utförs i GIS.
Vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter som finns på enheten och myndighetens uppdrag kan också göra att fler uppgifter än det som beskrivs i annonsen blir aktuella.Kvalifikationer
Vi söker dig som har naturvårdsbiologisk kompetens med en högskoleutbildning inriktad mot ekolog, biologi, naturvård eller motsvarande. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet av strandskydd, prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller samhällsplaneringsfrågor kopplat till kommuner och infrastruktur. Något års erfarenhet av handläggning, administration eller motsvarande inom myndighet eller kommun är meriterande. Lokalkunskap underlättar och kunskaper inom GIS.
Du ska gilla att samarbeta och samtidigt ha ansvarskänslan att självständigt göra avvägningar och färdigställa uppgifter. Naturvårdshandläggargruppen jobbar som ett team, varför vi söker en lagspelare som jobbar lösningsfokuserat med ett lyhört förhållningssätt.
Du har en mycket god social och kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i skrift och tal.
Då tjänsten ställer höga krav på att samverka internt och skapa goda externa kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Du har B-körkort.
Länsstyrelsen är en totalförsvarsmyndighet. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen innan beslut om anställning fattas. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra i vår krisledningsorganisation vid en händelse. Frågor om säkerhetsprövning samt registerkontroll görs till kontaktperson. Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass https://sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Detta är Länsstyrelsen Kalmar län
På Länsstyrelsen arbetar cirka 250 engagerade medarbetare med en rad olika regeringsuppdrag. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, tillväxt och en god livsmiljö i Kalmar län. Det gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Vi strävar efter en arbetsplats med mångfald och jämn könsfördelning. Vår värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet och vilar på begreppen:
• effektivitet och service
• objektivitet och legalitet
• respekt för allas lika värde.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår webbplats! https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/jobba-hos-oss.html Ersättning
