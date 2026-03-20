Naturvårdsförvaltare med bred kompetens
Länsstyrelsen i Jönköpings län / Hälsoskyddsjobb / Jönköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Jönköping
2026-03-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Jönköpings län i Jönköping
, Gnosjö
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bevara den biologiska mångfalden och bidra till minskade koldioxidutsläpp? I rollen som naturvårdsförvaltare får du möjlighet att arbeta i ett team som ansvarar för skötsel och restaurering av våtmarker, skog och odlingslandskap i skyddad natur inom Jönköpings län.
På Skötselenheten arbetar 15 medarbetare med naturvårdande skötsel och friluftsliv inom cirka 170 naturreservat och i Store Mosse nationalpark.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
I naturvårdsarbetet är det högt prioriterat med löpande skötsel och restaurering av olika naturtyper inom våtmarker, skog och odlingslandskap. Inom våtmarksrestaurering arbetar vi med återvätning av torvmarker, restaurering av rikkärr och andra åtgärder som gynnar biologisk mångfald och minskar koldioxidutsläpp. Vi ansvarar också för genomförandet av fyra våtmarksobjekt inom EU-projektet Improve Aquatic Life. Vi behöver därför förstärka teamet ytterligare med kompetens inom våtmarksarbetet. Nya riktade bidrag kommer ge oss möjlighet att prioritera restaurering av fler ängs- och betesmarker, och vi jobbar kontinuerligt med naturvårdsskötsel i skog och skogsbeten. Inom alla dessa områden behöver vi komplettera med god kompetens och erfarenhet för att förstärka och komplettera teamet ytterligare.
Vi söker därför dig med bred och god kompetens inom våtmarker, odlingslandskap och/eller skog för att bidra i detta viktiga arbete. Arbetet sker till stor del inom ett nystartat team som ansvarar för naturförvaltningen i länet, men också i samverkan med andra medarbetare inom enheten och på andra enheter. Tillsammans med de andra i teamet planerar och driver du olika skötsel- och restaureringsåtgärder utifrån givna ramar och övergripande prioriteringar. En stor del av arbetet innebär att upphandla olika utförare (konsulter eller entreprenörer). Du jobbar även en del i fält, mer eller mindre operativt beroende på uppgift, och har många kontakter med markägare och andra externa intressenter. En viktig del i arbetet är att jobba strategiskt med långsiktig planering och uppföljning av åtgärderna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig eller skoglig utbildning på högskolenivå med inriktning mot naturvård/ekologi, hydrologi, limnologi eller annat som länsstyrelsen bedömer likvärdigt. B-körkort är ett krav.
För att lyckas bra i arbetet ser vi det som högst meriterande med erfarenhet av skötsel och restaurering av värdefull natur och god kunskap om arter och viktiga livsmiljöer i landskapet. Annat meriterande är goda kunskaper i och/eller erfarenhet av våtmarksrestaurering, särskilt hydrologisk återställning i torvmarker genom dämning/igenläggning av diken samt GIS-kunskap och/eller erfarenhet av verktyget Scalgo. Det är också meriterande med erfarenhet av upphandling och god lokalkännedom i länet .
Som person är du positiv, engagerad, ansvarsfull och har ett gott omdöme. Du är flexibel och har förmåga att utifrån givna ramar både självständigt och ihop med andra planera, prioritera och genomföra ditt arbete. Du gillar att arbeta i team och utveckla arbetssätt och nya metoder. Du ser möjligheter och löser problem som dyker upp. Du är drivande och samverkar bra med både interna och externa intressenter. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltid och gäller tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning som regel på våra tillsvidareanställningar. Tillträde 1 juni eller efter överenskommelse.Övrig information
Utifrån verksamhetens behov finns det efter överenskommelse möjlighet till arbete på distans en del av arbetstiden.
Om Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Tillsammans arbetar vi för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest attraktiva län. Genom samverkan skapar vi förutsättningar för ett fantastiskt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling.
Vi är 280 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen finns mitt i stan i en K-märkt byggnad som har nyrenoverade lokaler med utsikt över Munksjön och Vättern. Det är inte bara en spännande arbetsplats, du erbjuds också en mängd förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, utökad föräldrapenning samt en aktiv personalförening.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbsida på http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Jönköpings län
(org.nr 202100-2288) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Eva Wallander, enhetschef 010-2236000
9808776