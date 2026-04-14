Nattreceptionist
Beredskapslyftet Ideell Fören / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-04-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beredskapslyftet Ideell Fören i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Täby
eller i hela Sverige
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Ett hotell i Sundbyberg söker nu 2 nattreceptionister. Som nattreceptionist har du en viktig roll i verksamheten och ansvarar för receptionen och den dagliga driften under nattid.
Plats:Sundbyberg
Vi söker:Nattreceptionist
Dina arbetsuppgifter:- Ansvara för receptionen under natten.- Ta emot gäster och ge service vid behov under nattpasset.- Hantera vanliga receptionsuppgifter.- Utföra administrativa uppgifter såsom avstämningar och rapportering.
Krav:- Du har medelnivå i svenska och kan delta i enklare samtal.- Du har medelnivå i engelska och kan delta i enklare samtal.- Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.- Erfarenhet av hotellbokningssystem är meriterande.
Din profil:- Du är positiv och serviceinriktad.- Du är strukturerad och noggrann.- Du tar ansvar och kan arbeta självständigt.
Arbetsgivaren erbjuder:- Tillsvidareanställning.- Start omgående, senast 1 maj.- Schema med arbete 7 nätter och ledighet 7 nätter.- Arbete på natt och helger.- Personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och personalrabatter.- Lön enligt kollektivavtal HRF/Visita.
Viktigt:Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
Sundbybergs Torg (visa karta
)
172 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Story Hotel Sundbyberg AB Kontakt
Sherifa Hassan sherifa.hassan@beredskapslyftet.se Jobbnummer
9852081