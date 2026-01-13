Nationell Säljare
2026-01-13
Säljare till MIAB - med fokus på strategiska kunder i Norrland
Vill du vara med och förändra en hel bransch?MIAB växer och söker nu en driven säljare som vill arbeta med några av våra största och mest betydelsefulla kunder. Vi ser gärna att du är placerad i Gävleborgsregionen.
Om MIAB
MIAB är branschens största privatägda företag inom Facility Services och en del av MIAB Group. Med 5 000 medarbetare och en omsättning på 1,8 miljarder SEK levererar vi helhetslösningar inom lokalvård, arbetsplatsservice och facility management till företag och organisationer i hela Sverige och Finland.
Genom familjär omtanke och långsiktiga relationer skapar vi värde för våra kunder - varje dag.
Rollen
Som säljare hos oss blir du en nyckelperson i MIABs fortsatta tillväxt. Du ansvarar för att utveckla relationer och skapa affärer med både nya och befintliga kunder - med fokus på strategiska avtal och komplexa lösningar.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Ny- och vidareutveckling av kundrelationer
Ansvar för hela försäljningsprocessen - från prospektering till affärsavslut
Planering och genomförande av kund- och marknadsaktiviteter, mässor och kampanjer
Omvärldsbevakning med fokus på den lokala marknaden och konkurrenter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning, gärna inom tjänste- eller konceptförsäljning
Är en skicklig relationsbyggare med förmåga att skapa förtroende på alla nivåer
Är affärsdriven, målmedveten och trivs med att ta ansvar för dina resultat
Har ett starkt eget driv och ser möjligheter där andra ser hinder
Behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift
Meriterande är erfarenhet från facility services eller liknande bransch.
Vi erbjuder
Hos MIAB får du arbeta i en dynamisk, entreprenörsdriven organisation där beslutsvägarna är korta och möjligheterna stora. Du får chansen att vara med och driva utvecklingen framåt i en bransch i förändring - samtidigt som du blir en del av ett starkt team med familjär kultur.
Heltidstjänst med sex månaders provanställning
Placering: Gävleborgsregionen (flexibelt)
Tillträde enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till MIAB - här väntar både stora utmaningar och möjligheter för dig som vill göra skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
