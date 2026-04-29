Näringslivsutvecklare
2026-04-29
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka, www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina
och fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.

Beskrivning
Vi söker nu en näringslivsutvecklare till utvecklingsenheten då ordinarie befattningshavare går på föräldraledighet.
Som näringslivsutvecklare i Vilhelmina kommun blir du en del av det team som jobbar med utvecklingen av näringslivet i kommunen. Vi söker dig som vill vara med och stärka det lokala och regionala näringslivet samt bidra till en hållbar landsbygdsutveckling genom aktiv dialog med företag, byaråd och andra aktörer. Rollen ska främja samverkan, skapa strategiska förutsättningar för tillväxt och utveckling, samt stödja initiativ som stärker attraktionskraften i hela kommunen. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt inom näringslivsutveckling. I uppdraget ingår följande delar.
Tillgänglighet och rådgivning
Vara en lättillgänglig kontaktpunkt som ger vägledning om stöd, bidrag samt relevanta program och nätverk för företags- och landsbygdsutveckling.
Företagsbesök och relationsbyggande
Genomföra företagsbesök och bygga långsiktiga relationer med företagare, byaråd och föreningar, samt bidra aktivt i dialogen om lokal och regional landsbygdsutveckling.
Stöd vid ansökningar och finansiering
Ge stöd i ansökningsprocesser och finansieringsfrågor genom rådgivning och samverkan med relevanta aktörer för att underlätta tillgång till kapital.
Omvärldsbevakning och kunskapsspridning
Bevaka aktuella stöd, regelverk och trender samt sprida relevant information till företag och lokala utvecklingsaktörer via lämpliga kanaler.
Strategiskt arbete och samverkan
Bidra till kommunens strategiska utvecklingsarbete genom att initiera och samverka i projekt och nätverk som stärker tillväxt, landsbygdsutveckling och attraktivitet för boende, företag och besökare.
Arbetet följs upp genom årliga mål kopplade till antal företagsbesök, dialogmöten med byaråd, nöjdhet hos företag och lokala aktörer, samt genomförda rådgivningsinsatser och strategiska projekt. Uppföljning sker i dialog med chef och genom rapportering i verksamhetssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i näringslivet eller i företagsfrämjande sammanhang.
Om du har en utbildning inom områden som bedöms relevant för uppdrag är det meriterande.
Du är trygg i att bygga relationer och samarbeta med olika aktörer men du har även förmåga att arbeta självständigt. Du har en god administrativ förmåga och kan på ett professionellt sätt leda möten och aktiviteter. Digital kompetens och kommunikation i alla dess former är viktig därför krävs det att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket. Som person ska du vara resultatinriktad och ha förmåga att finna lösningar på de utmaningar som uppkommer.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet för uppdraget.
Du har B-körkort. Anställningsvillkor
Varmt välkommen redan idag med din ansökan då intervjuer sker löpande och tillsättning kan se innan sista ansökningsdatum.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här www.vilhelmina.se/inflyttareÖvrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina kommun
(org.nr 212000-2601), https://www.vilhelmina.se/ledigajobb
Torget 6 (visa karta
)
912 81 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Utvecklingsenheten Kontakt
Susanne Lundqvist, Vision 0940-14146 Jobbnummer
9881492