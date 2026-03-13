Näringslivsutvecklare
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Vill du arbeta nära näringslivet i en kommun där möjligheten att påverka är stor och där relationer och samverkan är avgörande för utvecklingen?
Nu söker vi en näringslivsutvecklare till enheten för samhällsutveckling.
Hos oss får du en viktig roll i att stärka dialogen med näringslivet och bidra till att skapa goda förutsättningar för företag att starta, utvecklas och etablera sig i Norberg.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid enheten för samhällsutveckling, som är en del av kommunledningskontoret. Enheten består av strateger, utvecklare och handläggare som samordnar och utvecklar kommunövergripande processer inom områden som lokalförsörjning, kris och beredskap, tillgänglighet, brottsförebyggande arbete, digitalisering, budget- och uppföljning, näringslivsutveckling och kommunikation.
Vi är ett team av kunniga och hjälpsamma kollegor som drivs av engagemanget att göra Norberg till en ännu bättre plats att leva, bo och verka i.
Som näringslivsutvecklare ansvarar du för kommunens dialog med näringslivet och arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för företag att starta, utvecklas och etablera sig i Norberg. I rollen ingår också att hantera och samordna kommunens arbete med mark- och exploateringsfrågor i nära samverkan med andra verksamheter och externa aktörer.
I en mindre kommun innebär rollen att du arbetar nära företag, tjänstepersoner och politisk ledning. Du fungerar ofta som en länk mellan näringslivet och kommunens verksamheter och bidrar till att samordna etableringsärenden och utvecklingsfrågor.
I uppdraget ingår bland annat att:
- genomföra företagsbesök och upprätthålla dialog med näringslivet
- bidra till utvecklingen av kommunens företagsservice och företagsklimat
- samordna etableringsärenden och fungera som kontaktpunkt för företag i kommunen
- stödja företag i att navigera i kommunens processer, exempelvis bygglovs- och planprocesser
- samverka med regionala aktörer och andra organisationer i näringslivsfrågor
Tjänsten är varierad och innebär många kontaktytor. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samverkan med kollegor i organisationen.
Kvalifikationer och kompetenser
- Relevant högskoleutbildning inom exempelvis samhällsplanering, ekonomi, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, särskilt kommunal verksamhet.
- Erfarenhet av att samordna processer eller driva frågor i en organisation med många olika kontaktytor.
Som person är du relationsskapande, initiativrik och har lätt för att samarbeta med andra. Du är strukturerad och har förmåga att driva frågor framåt i en miljö där många olika aktörer behöver samverka. Det är meriterande om du har erfarenhet från privat näringsliv, exempelvis genom eget företagande. Du representerar Norbergs kommun, vilket ställer höga krav på din förmåga att kommunicera tydligt och effektivt. Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig till HR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
