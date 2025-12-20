Näringslivsutvecklare
Lunds kommun / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-12-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Näringslivsutvecklare
Vill du vara med och stärka företagens konkurrenskraft i Lund genom att utveckla strategier för kompetensförsörjning? Vi söker en engagerad näringslivsutvecklare som vill bidra till att skapa förutsättningar för ett växande och hållbart näringsliv.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som näringslivsutvecklare blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att företag i Lund har tillgång till rätt kompetens. Du driver initiativ som stärker samverkan mellan kommunen, utbildningsaktörer och näringslivet. Rollen innebär att du arbetar både strategiskt och operativt för att utveckla lösningar som möter företagens behov idag och i framtiden.
Du kommer att:
- Initiera och leda projekt som främjar kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
- Samordna insatser tillsammans med interna förvaltningar och externa aktörer.
- Följa upp och utveckla processer som stärker företagens möjligheter att rekrytera och behålla kompetens.
- Bygga nätverk och skapa dialog med företag, branschorganisationer och utbildningsanordnare.
- Ta fram beslutsunderlag och tjänsteskrivelser
- Bidra till verksamhetsutveckling utifrån näringslivsprogram och handlingsplaner
Vi söker dig
Du är en relationsbyggare som trivs med att skapa samarbeten och driva utveckling. Du har förmågan att inspirera och engagera andra, samtidigt som du är strukturerad och ser till att idéer blir verklighet. Du arbetar lika gärna med strategiska frågor som med praktiska lösningar och har ett långsiktigt perspektiv på utveckling.
För denna tjänst krävs att du har:
- Högskoleutbildning om minst tre år inom exempelvis ekonomi, samhällsvetenskap, HR eller annat relevant område.
- Erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning, näringslivsutveckling eller liknande strategiska frågor.
- Förmåga att navigera i en politiskt styrd organisation.
- God förståelse för företagens villkor och arbetsmarknadens utmaningar.
- Mycket god kommunikativ förmåga samt kunskap i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi tycker det är extra positivt om du har erfarenhet av projektledning och samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.varbi.com/center/tool/position/879068/edit/tab:2/Det
här ger vi dig som medarbetare
Om rekryteringen
Vi planerar att hålla urvalsintervjuer via Teams den 14/1, 16/1 och 21/1 samt slutintervjuer på plats den 29/1 eller 30/1 och ber dig därför redan nu planera din tillgänglighet.
I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Om arbetsplatsen
Näringslivsenheten är en del av avdelning för hållbar tillväxt vars uppdrag är att stödja och driva aktiviteter som stärker den geografiska kommunens utveckling mot en hållbar samhällsutveckling. Avdelningen för hållbar tillväxt ingår i kommunkontoret och svarar mot kommunstyrelsen som politisk nämnd. Här samlas innovationsfrågor, näringslivsfrågor, relationer till omvärlden samt ekologisk och social hållbarhet. Avdelningen arbetar aktivt med andra aktörer, medborgare och besökare för att utveckla platsen Lund. Med kunskap, innovation och öppenhet arbetar vi för ett hållbart Lund - nu och i framtiden.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Adam Sandgren, näringslivschef adam.sandgren@lund.se 0731436679 Jobbnummer
9658115