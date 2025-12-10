Näringslivsutvecklare
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Vill du vara en del i Älvsbyns kommuns arbete med att utveckla näringslivet? Då är detta en chans för dig. Vi söker dig som är driven och utvecklingsinriktad med god analytisk förmåga samtidigt som du är lyhörd
Ansvar/arbetsuppgifter
Ansvarar för att upprätthålla en kontinuerlig och systematisk kommunikation med näringslivsrepresentanter för kommunens räkning, i syfte att stimulera till ett gott näringslivsklimat i kommunen.
Samarbeta med besöksnäringen för att gemensamt kunna sprida kunskap om kommunen som ort.
Driva och utveckla funktionen inflyttningslots, för att sänka trösklarna för inflyttning. Detta görs i samarbete med både interna verksamheter inom kommunen, näringslivet och andra relevanta aktörer som till exempel Arbetsförmedling, universitet, mässor och liknande.
Handlägga olika typer av bidrag, samt utveckla den typen av tjänster i kommunen, så att tillgängligheten för medborgarna blir relevant för syftet.
Driva, rapportera, och/eller agera projektarbetare i samarbetsprojekt med syfte att stimulera näringslivet i regionen. Det kan handla om samarbetsprojekt mellan flera kommuner, eller med någon annan myndighet som har uppdrag att på något sätt stötta näringslivsutvecklingen i Älvsbyn och/eller Norrbotten.
Driva och rapportera utredningar av olika slag som kommun och näringsliv kan ha intresse av. Uppdrag kommer ofta från kommunstyrelsen, annan politisk instans (till exempel via motion), eller från tjänstemannaledningen.
Delta i planering, genomförande och uppföljning av kommunens Näringslivsfrukostar och nyhetsbrev.
Etablera och/eller utveckla styrdokument relevanta för verksamhetsområdet.
Bidra med utvecklingsidéer till närmaste chef för att optimera nyttan av funktionen näringslivsutvecklare och åstadkomma bästa möjliga medborgarnytta.
Och allt annat som verksamheten kan komma att behöva av en medarbetare i denna typ av verksamhet.

Kvalifikationer
Du har kandidatexamen inom lämplig inriktning för uppdraget (statsvetenskap, rättsvetenskap, ekonomi, eller beteendevetenskap) eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Du ska ha god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga samt behärska det svenska språket i tal och skrift, samt kunna göra sig förstådd på engelska.
Du ska ha god administrativ förmåga och lätt att hantera Microsoft365-paketet, så som Outlook, Teams, Excel, Word, Powerpoint och andra vanligen förekommande applikationer som krävs i arbetet.
Vi erbjuder en visstidsanställning 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Tillsättning snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06

Ersättning
Lönen är individuell, ange gärna löneanspråk.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.
I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig.
