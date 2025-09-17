Näringslivsutvecklare
Vännäs kommun / Administratörsjobb / Vännäs Visa alla administratörsjobb i Vännäs
2025-09-17
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vännäs kommun i Vännäs
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning
Som näringslivsutvecklare är du delaktig i att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet och utveckla Vännäs kommun som en attraktiv plats.
Hos oss ska du möjliggöra att nya företag skapas och att våra befintliga företag kan utvecklas. En viktig del av arbetet är att utveckla och underhålla goda relationer mellan kommunens verksamheter och näringslivet. Det innebär att ha kontinuerlig dialog, stötta i service och myndighetsutövning, lotsa företag samt vara med och lösa utmaningar och frågeställningar som kan uppstå.
Som näringslivsutvecklare i Vännäs har du ett utvecklande arbete med relationsbyggande som drivkraft. Du arbetar nära och/eller tillsammans med kommunen och regionens övriga näringslivsutvecklare och myndighetsutövare, men också kommunledning.Dina arbetsuppgifter
Som näringslivsutvecklare kan dina arbetsuppgifter variera över tid exempelvis beroende på de projekt som vi bedriver eller olika satsningar/prioriteringar. Kärnan i arbetsuppgifterna är att främja ett starkt näringsliv och lokal och regional tillväxt.
Ett urval av arbetsuppgifterna:
- Nyföretagarrådgivning: Stöd och vägledning för personer som funderar på att starta eget företag eller precis har startat.
- Etablering: Arbeta för att attrahera nya företag och investeringar till kommunen.
- Företagsklimat: Driva frågor för att stärka och förbättra företagsklimatet i kommunen.
- Samverkan: Bygga partnerskap och samverka med näringslivet, organisationer och andra aktörer för kommunens tillväxt.
- Marknadsföring/kommunikation: Arbeta med kommunikation och marknadsföring för att attrahera investerare, kompetens och besökare. Detta är exempelvis i de sociala kanaler som kommunen använder.
- Lotsfunktion: Hjälpa företag med kontakter till kommunen och andra myndigheter samt utveckla kommunens service och bemötande. Du kommer ha ett särskilt uppdrag att utveckla kommunens service till företag.
- Projekt: Kommunen driver ofta projekt inom näringsliv/tillväxt och det innebär att du kommer vara delaktig i framskrivning av projekt och/eller som projektmedarbetare.
- Arrangemang/aktiviteter: Planering och genomförande av aktiviteter och arrangemang ex. dialogfrukostar för näringslivet, utbildningar m.m.
Andra delar på tjänsten är bland annat att skriva fram underlag inför politiska beslut, delta och arrangera olika mötesplatser/aktiviteter, uppföljning, dialog med olika aktörer. Du vägleder och stöttar också företag, befintliga eller nya i olika frågor.Kvalifikationer
Du bör ha högskoleutbildning och/eller annan högre utbildning inom exempelvis entreprenörskap, samhällsvetenskap, organisationsutveckling, kompetensförsörjning, projektledning. Du kan också ha andra erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdig utbildning.
Vi söker dig som vill driva frågor från uppstart till avslut och har god strukturell förmåga. Du ska kunna driva frågor självständigt men kommer också att jobba i team, både inom verksamheten samt med andra externa aktörer. Du har god förmåga att samverka och bygga varaktiga goda relationer och är bra på att kommunicera både i tal och skrift. Du kommer att representera kommunen i många olika sammanhang och bör därför trivas med en sådan roll. Det kan innebära att tala i politiska sammanhang, leda möten, workshops och organisera arrangemang.
Du ska ha erfarenhet av arbete/projekt inom kompetensförsörjning, näringsliv/tillväxt, projektledning och/eller annat utvecklingsarbete, gärna från politiskt styrd verksamhet.
Erfarenhet från projektledning och utvecklingsarbete är positivt, gärna inom ERUF eller andra projekt med externfinansiering.
Du ska också ha dokumenterad kunskap och erfarenhet av kommunikation och sociala medier.
Du har erfarenhet av nyföretagarrådgivning.
Du har erfarenhet av kommunens myndighetsutövning och att vägleda företag i den.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Att du har kännedom om näringslivet i Vännäs och/eller Umeåregionens näringsliv är fördelaktigt.Anställningsvillkor
B-körkort
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/148". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Planering och utveckling Kontakt
Karolina Johansson 0935-14133,070-2321444 Jobbnummer
9512509