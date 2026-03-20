Näringslivsutvecklare - Malmö stad
2026-03-20
Ref: 20260637 Publiceringsdatum2026-03-20
Som näringslivsutvecklare arbetar du med att stärka och utveckla näringslivet i Malmö. I rollen ingår att fånga upp och driva på utvecklingskraften i staden och regionen genom att initiera, leda och stimulera olika initiativ som stärker näringslivets position och Malmös attraktionskraft. Arbetet innebär att du ansvarar för och följer upp aktiviteter, processer och initiativ inom olika verksamhetsområden och branscher.
Du kommer att driva arbetet med att söka upp och bearbeta företag i syfte att få nya etableringar till Malmö. Vi skapar attraktiva och marknadsmässiga erbjudanden till investerare där vi paketerar platsens styrkor, till exempel Malmös attraktionskraft, infrastruktur och arbetskraft. Här arbetar vi ofta tillsammans med andra aktörer, såsom grannkommunerna, Invest in Skåne samt nationella aktörer såsom Business Sweden för att öka synligheten och attraktionskraften. Genom att samverka skapas starkare erbjudanden och bättre förutsättningar för investeringar.
Du kommer även att hantera inkommande etableringsärenden och medverka till att Malmö väljs som plats för företagsexpansion och etablering. Genom aktivt bemötande och vägledning är du, tillsammans med dina kollegor, en viktig ingång och dialogpart i Malmö för företagen. Företagen stöttas under etableringsfasen där det kan handla om att ge förslag på lämpliga lokaler och tillgänglig mark, ta fram underlag och statistik eller föra dialoger med andra delar i stadens verksamhet för att stötta etableringar.
Arbetsuppgifterna kan skifta efter behov och eftersom vi är ett mindre etableringsteam bidrar vi alla i stort och smått och stöttar varandra i olika etableringscase. Det innebär att du exempelvis kan få skruva upp montrar på en mässa för att nästa dag göra en presentation för en internationell delegation eller skriva rapport och beslutsunderlag till politiken. Därför är både flexibilitet och prestigelöshet viktigt för att du ska trivas i uppdraget.
Din tjänst utgår från Malmö och du har din arbetsplats på stadskontoret, omvärld- och näringslivsavdelningen som leds av stadens näringslivsdirektör. Du rapporterar till enhetschefen för investeringsfrämjande och etablering.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har:
• Universitetsexamen inom samhällsvetenskap, tex. företagsekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap, kommunikation eller motsvarande
• Erfarenhet från att arbeta med att attrahera etableringar och investeringar
• Erfarenhet av att arbeta i rollen som key account manager där affärsmässighet står i fokus tex. konceptförsäljning, expansionsarbete eller motsvarande tjänster
• God förmåga att tala och presentera med vana vid att presentera och föra dialoger på koncernledningsnivå
• Erfarenhet av att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Förståelse och kännedom om befintligt innovationsstödsystem i Öresundsregionen
• Erfarenhet av att arbeta med internationellt perspektiv
• Erfarenhet av att arbeta med näringslivsfrågor inom exempelvis regional, kommunal, statlig verksamhet.
• Goda språkkunskaper i danska eller tyska
Arbetet kommer att innebära daglig kontakt med personer i och utanför Malmö stads organisation. Därför är det viktigt att du trivs med och är bra på att bygga och utveckla samarbeten och relationer. Detta gör att du obehindrat kan röra dig mellan olika sammanhang och beslutsfattare. Du är kommunikativt lagd och har förmågan att vägleda, inspirera och utmana människor samtidigt som du anpassar dialogen efter deras behov och förutsättningar. Du är en genomförare som ser möjligheter, fångar upp bra idéer och ser till att de förverkligas. Du agerar på både en strategiskt och en operativ nivå men med blick för det långsiktiga och vet att det är både stora och små uppgifter som bidrar till helheten.
Om arbetsplatsen
Enheten investeringsfrämjande och etableringar tillhör avdelningen omvärld och näringsliv. Vårt uppdrag är att attrahera investeringar och företagsetableringar samt stödja befintliga företag att expandera. Enheten bidrar till att stärka stadens bemötande och service gentemot näringslivet. Vi arbetar också med att attrahera kongresser och business events som är viktiga för Malmös utveckling.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
https://malmo.se/
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Ola Yndeheim ola.yndeheim@malmo.se 0731-465315
9811538