Näringsliv- och landsbygdsutvecklare
2026-05-08
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Nu öppnas möjligheten för dig att vara med och forma Sundsvalls framtid och omsätta vår nyligen antagna tillväxtstrategi samt landsbygdsprogram i handling. Som näringslivs- och landsbygdsutvecklare med fokus på utveckling av befintligt näringsliv, blir du en nyckelperson i kommunens arbete för att nå målet om 5 000 nya jobb till 2030.
I din roll är du lokaliserad i Sundsvall och kommer bli en del av ett team på 23 personer i avdelningen Näringsliv och tillväxt i Kommunstyrelsekontoret som arbetar inom fyra huvudområden:
• Näringslivs- och landsbygdsutveckling
• Kompetensförsörjning
• Destination- och platsutveckling
• Tillväxt och infrastruktur.
Tillsammans med näringsliv, akademi, föreningsliv, företagsfrämjande aktörer samt kommunkoncernen driver vi Sundsvalls tillväxtresa framåt, alltid med fokus på att skapa värde för företag, invånare och besökare.
Så här bidrar du i rollen som Näringsliv- och landsbygdsutvecklare
I rollen är ditt främsta uppdrag att leda, genomföra och utvärdera insatser för landsbygdsutveckling med utgångspunkt i kommunens tillväxtstrategi och landsbygdsprogram. Du stöttar företag som vill starta, växa och utvecklas i Sundsvall, och koordinerar företagsärenden för att skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.
Du har en central roll i att samordna och driva frågor som rör landsbygdsutveckling inom kommunen, i nära samarbete med andra förvaltningar och den politiska organisationen. En viktig del av uppdraget är att ta fram kvalificerade beslutsunderlag till politiken och ansvara för remissvar i strategiska utvecklingsfrågor.
Du är en nyckelperson i den externa dialogen med näringsliv, föreningsliv och invånare, bland annat genom företagsbesök och företagsfrämjande aktiviteter, med särskilt fokus på företagande och samhällsservice i kommunens ytterområden. I rollen ingår ett nära samarbete med företagarföreningar och andra landsbygdsfrämjande aktörer för att stärka företagsklimatet och levnadsvillkoren på landsbygden.
I arbetsuppgifterna ingår att:
• Leda arbetet med att ta fram en vision för landsbygdsutveckling inom Sundsvalls kommun
• Leda, samordna och utvärdera strategiska insatser för landsbygdsutveckling utifrån kommunens mål
• Initiera, leda och följa upp strategiska utvecklingsprojekt inom landsbygdsområdet
• Koordinera företagsärenden för att säkerställa en samlad, effektiv och lösningsorienterad hantering
• Löpande möta och besöka företag för att identifiera hinder och möjligheter för utveckling på landsbygden
• Planera, genomföra och utvärdera aktiviteter och nätverksträffar
• Bygga upp och underhålla relevanta nätverk med näringsliv, akademi, föreningsliv och företagsfrämjande aktörer
Din kompetens och erfarenhet
• Högskolutbildning inom relevant område, alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet
• Aktuell och flerårig erfarenhet av näringslivsutveckling och/eller landsbygdsutveckling
• Erfarenhet av att projektleda tvärfunktionella team eller komplexa ärenden med flera aktörer
• Förmåga och vilja att arbeta i nära samverkan mellan näringsliv, akademi, föreningsliv och offentlig sektor
• Vana att genomföra presentationer och leda dialoger inför större grupper på svenska och engelska
• Erfarenhet av att följa upp, dokumentera och analysera uppnådda resultat
• Svenska och engelska flytande i tal och skrift
• God vana att jobba i Microsoft Office samt nyfikenhet inför AI som arbetsverktyg
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du:
• Har drivit eget företag eller på annat sätt arbetat nära företagares vardag och behov
• Har erfarenhet av arbete inom besöksnäringen
• Behärskar ytterligare ett språk i tal och skrift
• Har arbetat aktivt med digitala tjänster samt AI
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och ha en god personlig mognad. Samtidigt är du mål- och resultatorienterad och driver ditt arbete framåt med fokus på att nå uppsatta mål.
Det som framför allt utmärker dig i den här rollen är att du kombinerar strategiskt tänkande med förmågan att faktiskt få saker gjorda. Du rör dig lika bekvämt i ett politiskt beslutsrum som i ett möte med en företagare eller förening. Du är trygg i din yrkesroll, leder dig själv och trivs med att ta ansvar i processer där du har ett stort eget ansvar med ett starkt team i ryggen.
Lika viktigt är att du är en relationsbyggare på riktigt. Du förstår att den här typen av strategiskt och operativt arbete i grunden handlar om att skapa förtroende och hålla ihop nätverk över tid.
Ta chansen att spela en central roll i Sundsvalls framtid - tillsammans skapar vi ett hållbart Sundsvall med plats för alla. Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
