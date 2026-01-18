Napolitansk Pizzabagare

Lamfo Restaurang AB / Kockjobb / Stockholm
2026-01-18


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lamfo Restaurang AB i Stockholm

Napolitansk pizzabagare sökes till italiensk restaurang - Nonno's, Stocksund

Nonno's är en italiensk restaurang i Stocksund som serverar napolitanska pizzor och pastarätter, tillagade med fokus på tradition, kvalitet och genuina italienska smaker. Nu söker vi en erfaren napolitansk pizzabagare till vårt kök.

Publiceringsdatum
2026-01-18

Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med varierande arbetstider, inklusive dagar, kvällar och helger.
Startdatum: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter
* Tillagning av napolitanska pizzor enligt traditionella metoder
* Degberedning med lång jäsning samt arbete i högtempererad ugn
* Förberedelse av råvaror och säkerställande av hög kvalitet
* Samarbete med köksteamet kring både pizza- och pastaverksamheten
* Ansvar för hygien, ordning och köksrutiner

Kvalifikationer
* Dokumenterad erfarenhet som napolitansk pizzabagare
* God kunskap om traditionell degjäsning och pizzabakning
* Förmåga att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet
* Ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig

Vi erbjuder
* Heltidsanställning
* Trygga anställningsvillkor
* Arbete i en etablerad italiensk restaurang med passion för hantverket

Så ansöker du
Ansökan skickas via Arbetsförmedlingen. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: shahram@superiorwear.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lamfo Restaurang AB (org.nr 559463-0294)

Kontakt
Shahram Foughani
shahram@superiorwear.com
0708792020

Jobbnummer
9690223

Prenumerera på jobb från Lamfo Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lamfo Restaurang AB: