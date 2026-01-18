Napolitansk Pizzabagare
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lamfo Restaurang AB i Stockholm
Napolitansk pizzabagare sökes till italiensk restaurang - Nonno's, Stocksund
Nonno's är en italiensk restaurang i Stocksund som serverar napolitanska pizzor och pastarätter, tillagade med fokus på tradition, kvalitet och genuina italienska smaker. Nu söker vi en erfaren napolitansk pizzabagare till vårt kök.Publiceringsdatum2026-01-18Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med varierande arbetstider, inklusive dagar, kvällar och helger.
Startdatum: Omgående
Lön: Enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
* Tillagning av napolitanska pizzor enligt traditionella metoder
* Degberedning med lång jäsning samt arbete i högtempererad ugn
* Förberedelse av råvaror och säkerställande av hög kvalitet
* Samarbete med köksteamet kring både pizza- och pastaverksamheten
* Ansvar för hygien, ordning och köksrutinerKvalifikationer
* Dokumenterad erfarenhet som napolitansk pizzabagare
* God kunskap om traditionell degjäsning och pizzabakning
* Förmåga att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet
* Ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig
Vi erbjuder
* Heltidsanställning
* Trygga anställningsvillkor
* Arbete i en etablerad italiensk restaurang med passion för hantverketSå ansöker du
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: shahram@superiorwear.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lamfo Restaurang AB
(org.nr 559463-0294) Kontakt
Shahram Foughani shahram@superiorwear.com 0708792020 Jobbnummer
