Nämndsekreterare
Båstads Kommun, Kommunledningen / Administratörsjobb / Båstad Visa alla administratörsjobb i Båstad
2026-07-31
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Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Nu söker vi en vikarierande nämndsekreterare på heltid under sex månader, med möjlighet till förlängning. Vi söker dig som vill arbeta nära den kommunala demokratin och bidra med kvalificerat administrativt stöd till kommunens nämnder.
Kommunkansliet ingår i kommunledningen tillsammans med avdelningarna för HR, ekonomi och kommunikation. Inom kansliets ansvarsområde ingår bland annat nämndadministration, civil beredskap, brottsförebyggande arbete och kommunarkiv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare ansvarar du för att planera, samordna och kvalitetssäkra ärendeprocessen inför nämndernas sammanträden.
Du arbetar med kallelser, protokoll, diarieföring och expediering av beslut samt säkerställer att ärendehanteringen sker korrekt och enligt gällande regelverk.
Rollen innebär nära samarbete med förtroendevalda, chefer och handläggare, där du fungerar som ett stöd i frågor som rör nämndadministration och formalia.
Tjänsten är varierad och kräver att du är strukturerad, noggrann och har god förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik eller annat närliggande samhällsvetenskapligt område.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron är meriterande men inget krav.
Som person är du strukturerad, noggrann, lösningsorienterad och har hög integritet. Du har lätt för att bygga och vårda relationer samt samordna aktiviteter med olika aktörer.
Krav för tjänsten är B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser fram emot att få veta mer om dig!
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Kommunala avtal gäller. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
Vångavägen 2 (visa karta
)
269 80 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Kommunledningen Kontakt
Kanslichef
Olof Nilsson olof.nilsson@bastad.se +4643177103 Jobbnummer
10017238