Nämndsekreterare
Sigtuna kommun, Stab / Administratörsjobb / Sigtuna Visa alla administratörsjobb i Sigtuna
2026-07-16
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
Du kommer att tillhöra staben för strategi och analys tillsammans med förvaltningsjurist, utredare, utredare välfärdsbrott och avtalscontroller. Staben har ett förvaltningsövergripande uppdrag och arbetar i sin helhet bland annat med nämndprocess, verksamhetsplanering och uppföljning, intern kontroll, juridik, avtal och arbete mot välfärdsbrottslighet.
Eftersom staben är nybildad kommer rollen att utvecklas över tid, och du får möjlighet att vara med och forma arbetssätt, ansvarsfördelning och gemensamma rutiner.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Har du ett intresse för samhällsfrågor, demokrati och offentlig förvaltning? Är du dessutom intresserad av kvalitet, struktur och rättssäkerhet i nämndarbetet? Nu söker vi en engagerad och strukturerad nämndsekreterare med stark servicekänsla och förmåga att skapa tydlighet och kvalitet i en viktig demokratisk process. Rollen passar dig som trivs med kvalificerat administrativt arbete och vill bidra till välfungerande demokratiska processer.
Som nämndsekreterare är du navet i nämndprocessen och ger stöd till förtroendevalda, förvaltningsledning och handläggare. Du bidrar till att nämndens arbete genomförs rättssäkert, effektivt och med hög kvalitet. Du har även en viktig roll i att utveckla struktur och gemensamma arbetssätt i nämndprocessen.
Arbetsuppgifterna omfattar samordning av nämndprocessen, hantering av kallelser, sammanträdeshandlingar, protokoll och expediering av beslut. Du granskar underlag utifrån formalia och tydlighet samt utbildar medarbetare och chefer i nämndprocessen, ärendehanteringssystemet och utformning av tjänsteskrivelser. Du samordnar även delegationsbeslut och bidrar till strukturerad uppföljning av nämndens beslut.
Du samordnar arbetet med nämndens informationshanteringsplan tillsammans med berörda funktioner. Vid behov handlägger du även remisser och andra ärenden inom stabens ansvarsområde. Eftersom omfattningen av nämndsekreterarskapet varierar över året kan du också medverka i utvecklingsuppdrag och uppföljningar utifrån verksamhetens behov och din kompetensprofil.
Som stöd till förvaltningsledningen bidrar du även med praktisk samordning, exempelvis fakturahantering, bokningar, beställningar och administrativt stöd vid möten som central samverkan, ledarforum och föreningsträffar.
Vi erbjuder:
• En förvaltning som gör skillnad varje dag
• Omväxlande arbetsuppgifter med möjlighet att påverka rollens utveckling
• Möjlighet att bidra till utvecklingen av en nybildad stab och gemensamma arbetssätt
• Kompetenta och hjälpsamma kollegor
• Tillgång till nämndsekreterarnätverk inom kommunen
• Arbetsplats nära pendeltågsstationen i MärstaKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, offentlig förvaltning eller juridik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Mycket god vana av digitala verktyg, särskilt Word, Outlook och Teams.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt att bearbeta större mängder text.
• God förståelse för offentlig förvaltning och de krav på dokumentation och rättssäkerhet som gäller i en politiskt styrd organisation.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller liknande funktion.
• Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete med fokus på struktur, dokumentation, formalia och service.
• God kännedom om kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.
• Erfarenhet från en politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av att hålla utbildningar.
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem.
Du är serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann med god förmåga att skapa struktur. Du trivs med kvalificerat administrativt arbete där formalia och dokumentation är viktiga och samarbetar väl samtidigt som du arbetar självständigt. Eftersom staben är nybildad behöver du vara trygg i att ta initiativoch bidra till att utveckla gemensamma arbetssätt. Du kan prioritera mellan flera uppgifter och behåller kvalitet även under tidspress.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen behöver du uppskatta kombinationen av formalia, service, samordning och utvecklingsarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Under semesterperioden besvaras frågor om tjänsten via e-post. Första intervjuerna planeras till vecka 35.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Tillträde sker enligt överenskommelse, varmt välkommen med din ansökan!
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
Södergatan 20 (visa karta
)
195 85 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Stab Kontakt
Stabschef strategi och analys
Andrea Andersson andrea.andersson@sigtuna.se Jobbnummer
10004256