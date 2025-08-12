Nämndsekreterare
Region Östergötland / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-08-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland.
Vi är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 800 medarbetare. Hos våra medarbetare finns viljan och kraften att göra skillnad. Tillsammans utvecklar vi regionen, varje dag och för livet framåt.
Vi söker nu en nämndsekreterare till Hälso-och sjukvårdsnämnden och Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Tjänsten är placerad vid juridiska enheten på regionledningskontoret, Region Östergötlands strategiska koncernövergripande ledningsfunktion.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stort eget ansvar och goda möjligheter till kompetens-utveckling. För oss är det självklart att det ska finnas en bra balans mellan arbete och privatliv. Den juridiska enheten ger operativt och strategiskt stöd inom juridik, politisk ärendehantering, informationshantering och diarieföring till politisk ledning, regiondirektör, hälso-och sjukvårdsdirektör, funktioner för strategisk styrning och ledning samt Region Östergötlands övriga verksamheter.
Juridiska enheten präglas av arbetsglädje och ett brinnande intresse för utvecklingsarbete. Vi arbetar tillsammans och hjälper varandra för att lyckas med vårt uppdrag.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare har du ett omväxlande jobb mitt i den politiska processen. Du arbetar för en eller flera nämnder och har nära kontakt med ordföranden och andra förtroendevalda i de nämnder du arbetar närmast. Du arbetar även i nära samarbete med direktörer, chefer och andra tjänstepersoner.
Utöver sekreterarskap och samordning av nämndernas arbete är du med och utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar rutiner och processer. Tillsammans med övriga medarbetare kvalitetsgranskar du beslutsunderlag och ger råd till handläggare och chefer i frågor som rör politisk behandling av ärenden.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen som jobbar med politisk ärendehantering består av tre medarbetare.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom juridik, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller en annan roll som givit dig erfarenhet av offentlig förvaltning. Du har god kunskap om de lagar och regler som styr offentlig verksamhet.
Som person fokuserar du på lösningar, initierar aktiviteter och uppnår resultat. Du har förmåga att se frågor ur ett verksamhetsperspektiv och mod att ta dig an komplexa frågeställningar. I rollen möter du människor i olika sammanhang och du behöver därför vara kommunikativ, lätt att samarbeta med och lyhörd för olika situationer och behov. Du agerar på ett sätt som bidrar till att skapa förtroende internt och för Region Östergötland.
Du måste vara svensk medborgare eftersom vissa arbetsuppgifter inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. I samband med anställningen genomförs en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll och säkerhetssamtal.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Juridiska enheten Kontakt
Regionjurist Dino Salagic 010-1037489. Jobbnummer
9454902