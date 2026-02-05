Myndighetsövergripande informationssäkerhetsspecialist
2026-02-05
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Tjänsten som informationssäkerhetsspecialist är placerad vid Säkerhets- och beredskapskansliet. Kansliet ansvarar för ledning och samordning av myndighetens säkerhets- och beredskapsarbete. Inom kansliet hanteras ämnesområdena: civilt försvar och beredskap, medarbetarskydd, verksamhetsskydd och säkerhetsskydd samt brottsförebyggande samordning.
Transportstyrelsen bedriver samhällsviktig verksamhet och behöver utifrån sitt uppdrag och sin roll i totalförsvaret upprätthålla en hög nivå av informationssäkerhet. Utifrån det rådande omvärldsläget behöver vi förstärka och vidareutveckla säkerheten, vårt ledningssystem för informationssäkerhet och vår säkerhetskultur. Du kommer att arbeta med att utveckla styrning, stöd och samordning inom informationssäkerhetsområdet för hela myndigheten. Det innebär bland annat anpassningar avseende cybersäkerhetslagen, AI tillämpningar och AI utvecklingen generellt.
Arbetet sker i samarbete inom kansliet och med övriga avdelningar inom myndigheten. Huvuddelen av arbetet bedrivs i myndighetens lokaler i Örebro. Det kan även förekomma resor inom landet och då främst till kontoret i Norrköping.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- utveckla och samordna myndighetens systematiska och riskbaserade informations- och cybersäkerhetsarbete
- vidareutveckla myndighetens ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
- arbeta med framtagande och revidering av styrande och stödjande dokument
- kontrollera och följa upp efterlevnaden av krav inom myndigheten och vid behov genomföra revisioner utifrån krav i LIS
- arbeta med risk-, kontinuitets-, och incidenthantering
- samarbeta och stödja lokala informationssäkerhetssamordnare och andra funktioner inom myndigheten.
Du måste ha
- minst två års högskole- eller universitetsutbildning inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning/kunskap/erfarenhet i kombination med yrkeserfarenhet som myndigheten bedömer likvärdig
- flerårig arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhetsområdet, där du självständigt arbetat med exempelvis utredningar, analyser, riskhantering och systematiskt säkerhetsarbete
- god kunskap om säkerhetsskydd, informationssäkerhet i och kring informationssystem samt hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar
- erfarenhet av verksamhetsutveckling och/eller processutveckling, där du självständigt drivit utvecklingsarbeten
- mycket goda kunskaper i svenska såväl muntligt som skriftligt
- B-körkort.
Det är meriterande om du också har
- kunskaper inom Artificiell intelligens (AI)
- kunskaper om Nato och Natorelaterade informationssäkerhetsfrågor
- kunskaper om säkerhetsskyddsanalys eller särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
- erfarenhet av arbete från annan myndighet.
Vi vill att du
- är självgående, dvs du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver processer vidare.
- har god samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom lyssnar du, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- har gott omdöme, dvs du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut.
- är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
- har specialistkunskap, dvs du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och är därmed en kunskapsresurs för andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering vid kontoret i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta tf sektionschef Björn Nord, via e-post; bjorn.nord@transportstyrelsen.se
eller alternativt via telefon 010-495 50 35.
ST, Anna Malmborg och Saco-S, Johan Stenborg nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-665.
Vi behöver din ansökan senast den 25 februari 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda: Ca 2000.
