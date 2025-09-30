Musikpedagog / musiker 100%

Örgryte Pastorat / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Göteborg
2025-09-30


Sankt Pauli församling söker en musikpedagog/musiker till en nyinrättad tjänst med fokus på barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet samt på gudstjänstmusik i lovsångsgenren.

Sankt Pauli kyrka och församlingshem ligger nära såväl Redbergsplatsen som Olskrok-storget i Göteborg, där många människor passerar dagligen. Det är också många människor som firar gudstjänst i vår kyrka och deltar i olika verksamheter under veckorna. Församlingsgemenskapen i Sankt Pauli består av engagerade människor i blandade åldrar, från olika håll och olika traditioner. Vår önskan och strävan är att de anställda inte ska vara en grupp vid sidan av denna gemenskap, utan i högsta grad en del av den.

Församlingen leds av församlingsherden och har 14 anställda med olika professioner. Vi söker nu en musikpedagog/musiker som vill vara en del av både det praktiska och det medmänskliga i vår församlings vardag och som vill vara med och utforma denna nyinrättade tjänst.

Din roll hos oss

Som musikpedagog/musiker i Sankt Pauli församling får du en meningsfull och varierad tjänst, där du bland annat kommer att:

• ha ansvar för babyrytmikgrupperna, bidra med musikaliska och pedagogiska inslag även i det övriga barn- och familjearbetet samt ansvara för pianospel vid våra små & stora-gudstjänster.

• vara en del av teamet runt våra stora konfirmandgrupper och bidra med musikaliska och pedagogiska inslag även i det övriga ungdomsarbetet.

• ha ansvar för gudstjänstmusiken vid våra nya 18-mässor, där vi strävar efter ett varierat uttrycksätt i förhållande till högmässans mer traditionella stil. Du behöver inte kunna spela orgel, men gärna gilla att engagera ideella i ett lovsångsteam.

Vi söker dig som

• är trygg i din roll och förankrad i församlingslivet

• har en eftergymnasial utbildning som musikpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren anser lämplig

• har erfarenhet av att arbeta med barn och unga, gärna i kyrklig miljö

• är relationsskapande, kreativ och nytänkande

• har en pedagogisk och musikalisk verktygslåda som inspirerar och entusiasmerar

• vill arbeta mot gemensamma mål och trivs i samarbete med både anställda och ideella



Publiceringsdatum
2025-09-30

Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning, 100 %.

• Tillträde enligt överenskommelse.

• Tjänstgöring på kvällar och helger samt i samband med läger

• Medlemskap i Svenska kyrkan krävs.

• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/667".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Örgryte Pastorat (org.nr 252004-8774)

Arbetsplats
Örgryte pastorat

Kontakt
Gabriel Bengtsson
gabriel.bengtsson@svenskakyrkan.se
031-7315855

Jobbnummer
9532150

