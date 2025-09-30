Musikpedagog / musiker 100%
Sankt Pauli församling söker en musikpedagog/musiker till en nyinrättad tjänst med fokus på barn-, ungdoms- och konfirmandverksamhet samt på gudstjänstmusik i lovsångsgenren.
Sankt Pauli kyrka och församlingshem ligger nära såväl Redbergsplatsen som Olskrok-storget i Göteborg, där många människor passerar dagligen. Det är också många människor som firar gudstjänst i vår kyrka och deltar i olika verksamheter under veckorna. Församlingsgemenskapen i Sankt Pauli består av engagerade människor i blandade åldrar, från olika håll och olika traditioner. Vår önskan och strävan är att de anställda inte ska vara en grupp vid sidan av denna gemenskap, utan i högsta grad en del av den.
Församlingen leds av församlingsherden och har 14 anställda med olika professioner. Vi söker nu en musikpedagog/musiker som vill vara en del av både det praktiska och det medmänskliga i vår församlings vardag och som vill vara med och utforma denna nyinrättade tjänst.
Din roll hos oss
Som musikpedagog/musiker i Sankt Pauli församling får du en meningsfull och varierad tjänst, där du bland annat kommer att:
• ha ansvar för babyrytmikgrupperna, bidra med musikaliska och pedagogiska inslag även i det övriga barn- och familjearbetet samt ansvara för pianospel vid våra små & stora-gudstjänster.
• vara en del av teamet runt våra stora konfirmandgrupper och bidra med musikaliska och pedagogiska inslag även i det övriga ungdomsarbetet.
• ha ansvar för gudstjänstmusiken vid våra nya 18-mässor, där vi strävar efter ett varierat uttrycksätt i förhållande till högmässans mer traditionella stil. Du behöver inte kunna spela orgel, men gärna gilla att engagera ideella i ett lovsångsteam.
Vi söker dig som
• är trygg i din roll och förankrad i församlingslivet
• har en eftergymnasial utbildning som musikpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren anser lämplig
• har erfarenhet av att arbeta med barn och unga, gärna i kyrklig miljö
• är relationsskapande, kreativ och nytänkande
• har en pedagogisk och musikalisk verktygslåda som inspirerar och entusiasmerar
• vill arbeta mot gemensamma mål och trivs i samarbete med både anställda och ideella

Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning, 100 %.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Tjänstgöring på kvällar och helger samt i samband med läger
• Medlemskap i Svenska kyrkan krävs.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
Ersättning

Månadslön
